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Urmează temperaturi mai ridicate decât normalul în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM până la jumătatea lunii septembrie

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vremea in septembrie
Foto: Profimedia Images
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Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul şi sud-vestul ţării, în cea mai mare parte a următoarelor patru săptămâni, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice. În ultima săptămână a intervalului menționat, 14-21 septembrie, precipitaţiile vor deveni deficitare în vest şi, local, în nord, centru şi sud, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 24 august - 21 septembrie, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie. 

În săptămâna 24-31 august, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic în regiunile vestice, uşor mai coborâtă în cele estice şi sud-estice şi apropiată de mediile perioadei în restul ţării. 

În acelaşi interval, cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în zona montană, în centru şi, local, în estul teritoriului. În extremităţile vestice şi nord-vestice ale ţării, precipitaţiile vor fi deficitare, iar în rest vor fi apropiate de valorile normale. 

În perioada 31 august - 7 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele obişnuite în vestul şi sud-vestul ţării, în timp ce în restul teritoriului regimul termic se va situa în limite normale. 

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar, local, în centrul şi estul ţării, iar în celelalte regiuni va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. 

În săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice şi sud-vestice. În restul ţării, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale. 

Cantităţile de precipitaţii vor fi, în majoritatea regiunilor, apropiate de normele specifice intervalului. 

Pentru săptămâna 14-21 septembrie, meteorologii estimează temperaturi peste normalul climatologic în vest şi sud-vest, dar şi local în nordul şi centrul ţării. În restul teritoriului, temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice perioadei. 

Precipitaţiile vor fi deficitare în vestul ţării şi, local, în regiunile nordice, centrale şi sudice, iar în restul teritoriului se vor situa în limite normale. 

Editor : A.C.

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