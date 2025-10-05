Live TV

Foto: Profimedia
România va avea un început de săptămână cu vreme rece, neobișnuită pentru această perioadă. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar în Oltenia și Moldova, vântul va sufla cu putere. ANM a anunțat duminică ninsori viscolite pe crestele înalte, în timp ce, la nivelul întregii țări, temperaturile nu vor trece de 18 grade. De la mijlocul săptămânii viitoare, vremea începe să se amelioreze însă, pentru ca weekendul viitor să avem chiar și temperaturi blânde, de peste 20 de grade Celsius.

Următoarele trei zile vor aduce vreme rece

Un nou episod de vreme rea va aduce cantitati importante de precipitatii, în prima parte a săptămânii care urmează, anunța meteorologii.

„Vorbim despre 70-100 l/mp, cu precădere în Oltenia, Dobrogea și Moldova, ninsori viscolite la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere și intensificările de vânt de pe creste, care pot depasi 60-70 km/h, în timp ce în zonele mai joase din estul, sud-estul țării, vorbim despre viteze de 45-55 km/h”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

Astfel, o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ, ninsori temporar viscolite și intensificări ale vântului intră în vigoare astăzi, 5 octombrie, de la ora 21.00, și va fi valabilă până joi, 9 octombrie, la ora 10.00.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25-50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70-100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă. 

Schimbare de temperatură la mijlocul săptămânii

Acest episod de vreme rece durează până la mijlocul săptămânii, miercuri, când temperaturile la scara întregii țări se vor situa între 12-18 grade, cu minime de până la 10 grade, De vineri - sâmbătă însă, ar trebui să vorbim din nou despre temperaturi de 21 -22 grade”, a declarat Elena Mateescu.

În Capitală, vremea va fi predominant închisă luni, 6 octombrie, și se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10 - 15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi cuprinsă între 15 și 17 grade Celsius,

Miercuri, 8 octombrie, vremea se menține închisă și rece. Temporar va mai ploua, mai ales în cursul zilei, când și vântul va prezenta unele intensificări. Maxima se va încadra între 15 și 16 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade.

