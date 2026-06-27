Live TV

Urmează zile de foc în București: Capitala intră sub cod roșu de caniculă. Cât de cald va fi

Data publicării:
Vremea caniculară în România. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Canicula persistă în weekend și se intensifică de la o zi la alta Duminică, Capitala intră sub cod portocaliu Cod roșu de luni: temperaturi extreme și nopți sufocante

Bucureștiul se pregătește pentru patru zile de căldură extremă, după ce meteorologii anunță persistența și intensificarea valului de caniculă. Potrivit prognozei emise pentru perioada 27 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, Capitala va trece succesiv prin cod galben, cod portocaliu și cod roșu, cu temperaturi de până la 39°C și disconfort termic deosebit de accentuat.

Citește și: ANM a extins codul roșu de caniculă: de luni, aproape toată țara intră sub alertă. Temperaturi de până la 41°C

Canicula persistă în weekend și se intensifică de la o zi la alta

Potrivit prognozei meteorologice speciale pentru București, valul de căldură se menține încă de sâmbătă, 27 iunie, până duminică dimineață, când temperaturile maxime vor ajunge la 32...34°C, iar minimele vor coborî doar până la 18...20°C. Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica disconfortul termic.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pentru acest interval este în vigoare un cod galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic.

Duminică, Capitala intră sub cod portocaliu

În intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură se va intensifica, iar temperatura maximă va urca în jurul valorii de 36°C. Minimele nocturne vor rămâne ridicate, între 19 și 21°C.

Și în această perioadă, ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar meteorologii avertizează că noaptea va fi tropicală.

Pentru această zi, Bucureștiul va fi sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat.

Cod roșu de luni: temperaturi extreme și nopți sufocante

Cel mai dificil interval este anunțat între 29 iunie, ora 10:00, și 1 iulie, ora 10:00, când valul de căldură va continua să se intensifice. Meteorologii estimează temperaturi maxime de 38...39°C și minime de 20...23°C, ceea ce înseamnă nopți tropicale consecutive.

În acest interval, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va rămâne peste pragul critic.

Pentru București va fi în vigoare un cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic sever.

Citește și: 

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ultimul american care a plecat din afganistan
2
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
lideri partide si presedintele
3
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
Digi Sport
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
caldura mare in oras
„Trebuie să ne obișnuim”. Avertismentul Organizației Meteorologice Mondiale privind impactul valului de caldură
Screenshot 2026-06-27 112928
ANM a extins codul roșu de caniculă: de luni, aproape toată țara intră sub alertă. Temperaturi de până la 41°C
femeie se racoreste la ventilator
„Evitaţi expunerea prelungită la soare și consumul de alcool.” Recomandările INSP în perioada de caniculă
profimedia-1112026337
Valul de căldură prinde Europa nepregătită. Spitalele, transportul și serviciile publice, sub presiune
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Pericolul ascuns al caniculei. Greșeala pe care o fac mulți oameni și care le afectează sănătatea
Recomandările redacţiei
Aeronavă F-35 în zbor
SUA au lansat atacuri împotriva Iranului, acuzând Teheranul că a...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Calcule pentru învestirea unui nou guvern: pe câte voturi se pot baza...
sighiartau se opune psd
PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Sighiartău: „Este...
explozii și pagube la baza navală a SUA din Bahrain în urma atacurilor iraniene
Cum a devastat Iranul o bază navală a Statelor Unite. Noi imagini din...
Ultimele știri
„Să-ți fie rușine, Ilie! Ai trădat președintele României”. Șeful CJ Cluj (PNL), atac dur la adresa lui Bolojan
Isaac Herzog, președintele Israelului, vine luni în România. Agenda vizitei oficiale: discuții la Cotroceni, mesaj pentru Parlament
Coreea de Sud reclamă intrarea a mai mult de zece aparate de zbor din Rusia și China în spațiul său de apărare aeriană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Fanatik.ro
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice...
Adevărul
Cum lovește Ungaria indirect în România prin Moldova. Asul din mâneca Bucureștiului în negocieri
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Drama ascunsă a Mirabelei Dauer. Artista rupe tăcerea despre abuzurile din căsnicie: „A fost un coșmar”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
Pro FM
Iuliana Luciu, întrebată dacă își dorește să devină mamă. Sora Nicoletei Luciu, declarații ferme: „Poate sună...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Zalăul, scos din izolare de Autostrada Transilvania. Zeci de kilometri de autostradă și un tunel gigant îl...
Newsweek
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
Digi FM
„Aveam senzația că privesc viața printr-un geam”. Povestea tinerei care a slăbit 91 de kilograme în doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Mickey Rourke, din ce în ce mai degradat. Cu dinți lipsă, într-un hanorac murdar, a fost pozat în timp ce-și...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...