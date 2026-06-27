Urmează zile de foc în București: Capitala intră sub cod roșu de caniculă. Cât de cald va fi

Bucureștiul se pregătește pentru patru zile de căldură extremă, după ce meteorologii anunță persistența și intensificarea valului de caniculă. Potrivit prognozei emise pentru perioada 27 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, Capitala va trece succesiv prin cod galben, cod portocaliu și cod roșu, cu temperaturi de până la 39°C și disconfort termic deosebit de accentuat.

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Canicula persistă în weekend și se intensifică de la o zi la alta

Potrivit prognozei meteorologice speciale pentru București, valul de căldură se menține încă de sâmbătă, 27 iunie, până duminică dimineață, când temperaturile maxime vor ajunge la 32...34°C, iar minimele vor coborî doar până la 18...20°C. Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica disconfortul termic.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pentru acest interval este în vigoare un cod galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic.

Duminică, Capitala intră sub cod portocaliu

În intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură se va intensifica, iar temperatura maximă va urca în jurul valorii de 36°C. Minimele nocturne vor rămâne ridicate, între 19 și 21°C.

Și în această perioadă, ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar meteorologii avertizează că noaptea va fi tropicală.

Pentru această zi, Bucureștiul va fi sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat.

Cod roșu de luni: temperaturi extreme și nopți sufocante

Cel mai dificil interval este anunțat între 29 iunie, ora 10:00, și 1 iulie, ora 10:00, când valul de căldură va continua să se intensifice. Meteorologii estimează temperaturi maxime de 38...39°C și minime de 20...23°C, ceea ce înseamnă nopți tropicale consecutive.

În acest interval, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va rămâne peste pragul critic.

Pentru București va fi în vigoare un cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic sever.

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Editor : Ș.A.