Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara

Un val de aer polar cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi extrem de scăzute până marți dimineață. Meterorologii anunță și ninsori, polei și intensificări ale vântului.

Vremea va fi foarte rece pe parcursul acestei zile în jumătatea de nord a țării, geroasă în nordul Moldovei, iar dimineața și în estul Transilvaniei, a spus la Digi24 Radu Ilea, meteorolog ANM.

„În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în general peste cele specifice perioadei, însă mâine, duminică, și în regiunile sudice valorile de temperatură vor scădea, astfel încât se vor situa sub cele specifice perioadei, iar în jumătatea de nord a țării diminețile și nopțile vor fi geroase, adică minimele vor scădea sub pragul de -10°C”, a adăugat el.

