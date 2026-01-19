Live TV

Video Val de aer siberian în România. ANM a extins alertele de cod galben de ger în toată țara: minimele ajung și la -20 de grade HARTĂ

Peisaj de iarnă în românia
Peisaj de iarnă în aproape toată țara. FOTO: INQUAM PHOTOS - Ovidiu Iordachi
Noi alerte de vreme rece  Temperaturi între -20 și -8 grade Ger în toată țara 

Meteorologii au extins avertizările cod galben de ger, precizând că temperaturile minime vor fi cuprinse între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade. Elena Mateescu, director general al ANM, a declarat luni, la Digi24, că România va fi cuprinsă de vreme deosebit de rece, vânt puternic și risc de polei, care ar fi efectele unui val de aer siberian.

Noi alerte de vreme rece 

ACTUALIZARE 10:05:  Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei, care va fi valabilă între 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00. 

Astfel, „în intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade”. 

ANM precizează că „în noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei”.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig”, mai informează meteorologii. 

A fost emis și un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, care va fi valabil începând de luni dimineața până seara la ora 20:00.  

Astfel, „în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade”.

Foto: ANM

Temperaturi între -20 și -8 grade

Meteorologii au emis o altă avertizare cod galben care va intra în vigoare luni la ora 20:00 și va fi valabilă până marți dimineața la 10:00.

„Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade”, informează ANM. 

Foto: ANM

Începând de marți dimineața și până seara la ora 20:00, va fi în vigoare un alt cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. 

Potrivit ANM, „în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista”.

Foto: ANM

 

Ger în toată țara 

De asemenea, a fost emisă și o altă avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, care va fi valabilă în intervalul 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00

„Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade”, conform meteorologilor. 

Foto: ANM

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger, având în vedere regimul de temperaturi la nivelul maximelor”, a declarat Mateescu. 

Meteorologul a precizat că „de la ora 10:00 până în această seară, la ora 20:00, va fi în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă pentru cea mai mare parte a Moldovei, sudul, centru și estul Transilvaniei, dar și Dobrogea, sudul, centru și estul Munteniei și sudul Onteniei”. 

Aceasta a mai afirmat că este vorba despre „maxime care astăzi se vor situa între -1 până la -4 garde, iar în nordul Moldovei sau în depresiunile din estul Transilvaniei vorbim de maxime care vor putea coborî sub pragul de ger, sub -10. De la noapte intră în vigoare o atenționare de cod galben pentru toată țara, cu noapte geroasă, cu minime între -20, -10 grade Celsius”.

„Până joi dimineață la ora 10:00 rămâne în vigoare și informarea meteorologică ce vizează vremea deosebit de rece, ger pe parcursul nopților și dimineților, dar și intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei”, a mai declarat directorul ANM.

„Vântul va putea avea intensificări cu viteze de 40-50km/h, în special în partea de sud-est a țării, acolo unde, în contextul temperaturilor mai coborâte, putem să resimțim temperaturi mult mai reci”, a informat Mateescu.

Meteorologul avertizează că este posibil ca în regiunile sudice și sud-estice precipitațiile mixte să favorizeze depunerile de polei.

De asemenea, Mateescu a precizat că cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în „zonele nordice și depresiunile din estul Transilvaniei”: „De altfel, și la această oră, tot în această parte a țării, de pildă, înregistrăm -19° la Joseni sau -20° la Târgu Lăpuș”. 

