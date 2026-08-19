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Val de caniculă în aproape toată țara: ANM anunță temperaturi de până la 39 de grade. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ

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o femeie cu umbrela langa niste fantani de apa
Foto: Kiran Ridley/Getty Images
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Din articol
Cod galben de caniculă în mai multe regiuni ANM a emis și cod portocaliu  Cum va fi în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizări cod portocaliu și cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile începând de joi în mai multe regiuni. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse, în general, între 34 și 39 de grade și nopți tropicale.

Potrivit ANM, „în intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării”.

„Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități”, se arată în informarea de la ANM.

Meteorologii avertizează și asupra temperaturilor ridicate din timpul nopții. „Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20...23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24...26 de grade)”.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

De joi până vineri dimineață va fi cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei.

„Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

„Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală”, mai precizează meteorologii.

ANM a emis și cod portocaliu 

Tot de joi dimineață până vineri la ora 10:00, va fi în vigoare un cod portocaliu în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni, „vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest”.

„Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade”, mai arată ANM.

Foto: ANM

Cum va fi în București

Vremea va deveni caniculară în următoarele zile în Bucureşti, iar vineri temperaturile urcă la 37 - 38 grade.

Potrivit prognozei pentru Capitală, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie, joi, indicele temperatură- umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17...20 de grade.

Vineri, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35...37 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil şi vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade. 

Editor : C.S.

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