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Val de frig peste România: temperaturi cu 12 grade mai mici, vânt puternic și primele ninsori la munte. Vremea la București

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vreme rece dimineata natura vara
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Vremea în București

Vremea se va răci accentuat începând de luni şi se vor înregistra temperaturi şi cu 12 grade mai mici faţă de perioada precedentă, anunţă meteorologii. Potrivit acestora, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a ţării, iar la munte,vla altitudini de peste 1.700 de metri, va fi lapoviţă şi chiar ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 şi 11 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiţii de brumă. Vor fi perioade cu averse, temporar însoţite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est şi sud-est, apoi şi în rest.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că în intervalul 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10, vremea se va răci accentuat, vor fi intensificări ale vântului şi ploi moderate cantitativ în mare parte din ţară.

Potrivit sursei citate, temporar vântul va avea intensificări, luni în cea mai mare parte a ţării, iar marţi în Oltenia, local în Banat, Muntenia şi la munte. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70...80 km/h.

ANM Informează că valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8...12 grade), vremea devenind rece pentru această perioadă, luni în jumătatea de nord a teritoriului, iar marţi şi miercuri şi în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 şi 21 de grade, iar minimele din nopţile de marţi spre miercuri şi miercuri spre joi vor fi cuprinse între 2 şi 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiţii pentru brumă.

Meteorologii mai anunţă că vor fi perioade cu averse, temporar însoţite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est şi sud-est, apoi şi în rest. Izolat va cădea grindină, în seara zilei de luni în special în sud-est, iar marţi după-amiază în sud. Se vor acumula cantităţi de apă de 10...15 l/mp şi pe arii restrânse de 20...30 l/mp. Din noaptea de luni spre marţi, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 m, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de măzăriche, lapoviţă şi ninsoare.

Totodată, ANM a emis, pentru intervalul 21 septembrie, ora 10 – 21 septembrie, ora 21, un cod galben de vânt pentr Oltenia, sud-vestul şi nord-estul Munteniei, centrul şi sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munţii Banatului, Carpaţii Meridionali şi de Curbură.

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Foto: meteoromania.ro

Astfel, potrivit sursei citte, pe parcursul zilei de luni vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul şi nord-estul Munteniei, centrul şi sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munţii Banatului, Carpaţii Meridionali şi de Curbură cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80...90 km/h.

Vremea în București

Potrivit ANM, luni, în Capitală, vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h.

Marți, vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de până la 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 20...22 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Miercuri, în București, vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.

În intervalul 21 septembrie, ora 10 - 24 septembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, potrivit ANM.

Editor : B.E.

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