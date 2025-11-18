Live TV

Video Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius. Când se îmbunătățește vremea: anunțul ANM

femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
Informare meteo de ploi și ninsoare. Foto: Guliver/ Getty Images
Informare de ploi și ninsori, cu rafale puternice Vremea în Capitală

De la o zi la alta vremea se schimbă, iar meteorologii anunță diferențe mari de temperatură, de până la 13 grade Celsius. Ploile vor cuprinde aproape toată țara și vor aduce cantități importante de apă, în timp ce la munte va ninge, a anunțat, pentru Digi24, Elena Mateescu, director general al ANM.

Meteorologilor anunță că vremea va fi instabilă în toată țara, cu variații mari de temperatură și perioade frecvente de ploi în majoritatea regiunilor.

În noaptea care urmează, ninsorile vor fi prezente în toată zona montană. Este posibil să consemnăm strat de zăpadă chiar și în zonele mai joase de relief din partea centrală și estică a țării. Vor fi precipitații mixte. La ora 9:00, în această dimineață (n.r. marți), temperaturile cele mai coborâte sunt în regiunile nordice - 3 sau 4 grade, chiar 2 grade, în timp ce în sud-est consemnăm temperaturi de 14-16g grade Celsius. Iată că sunt valori și diferențe cu mai mult de 10 grade de la o regiune la alta, iar aceste diferențe vor fi de interes pe parcursul zilei de astăzi, pentru că în jumătatea nordică a țării deja masa de aer rece va determina temperaturi care nu vor depăși 8-10 grade Celsius, în timp ce în sud-est vor mai fi posibile valori ridicate, spre 19-20 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu, director general ANM.

Informare de ploi și ninsori, cu rafale puternice

Din punct de vedere al precipitațiilor, vorbim despre cantități care, prin acumulare, se vor situa între 20-20 și 5 litri pe metrul pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. De altfel, informarea meteorologică rămâne în vigoare până joi dimineață, la ora 10:00 și vizează ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, dar și intensificări ale vântului - pentru că vântul în cea mai mare parte a țării va fi caracterizat de rafale în general cuprinse între 40-60 kilometri pe oră”, a precizat directorul ANM.

Vremea în Capitală

Va ploua inclusiv în București, a anunțat Elena Mateescu: Ne așteptăm la cantități de apă de 20-25 de litri pe metrul pătrat și la viteze ale vântului de 35-45 kilometri pe oră.

Episodul de vreme rea nu va fi însă unul de lungă durată.

„Veștile sunt bune, pentru că începând de joi deja temperaturile vor fi în creștere. Vorbim de temperaturi maxime între nouă până la 16 grade, pentru ca de vineri deja să putem consemna valori de 20-21 de grade în partea de sud a teritoriului și chiar la final de săptămână un ecart cuprins între 10 până la 19- 20 de grade Celsius.

