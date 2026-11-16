Temperaturile vor crește, cele mai calde zile urmând să fie înregistrate de la jumătatea săptămânii. Totuși, săptămâna va fi marcată și de ploi, în special în jumătatea de vest a teritoritoriului, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 m, sunt așteptate ninsori. Vântul va prezenta intensificări în partea de sud a Banatului, dar temporar și în Moldova, în Dobrogea și în toate zonele montane, a anunțat la Digi24 Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM.

ACTUALIZARE 10.13: ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m. Aceasta a intrat în vigoare astăzi, 16 noiembrie, și este valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20.00.

Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40 - 50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70 - 90 km/h. Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20 - 50 l/mp. Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm.

De asemenea, județul Caraș-Severin se află astăzi, 16 noiembrie, până la ora 20.00, sub un cod galben de intensificări ale vântului. Conform meteorologilor, în intervalul orar 10.00 - 20.00, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, iar la munte de 70 - 90 km/h.

Cod galben de intensificări ale vântului în județul Caraș-Severin. Foto: Meteo România

În aceeași ordine de idei, o atenționare cod galben de intensificări ale vântului la munte va intra în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 06.00, și va fi valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10.00.

Cod galben de intensificări ale vântului la munte. Foto: Meteo România

În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 - 90 km/h, iar la altitudini mari de 90 - 120 km/h, precizează meteorologii.

Știrea inițială: „Vor crește temperaturile în zilele viitoare. Într-adevăr, așteptăm zilele cele mai calde de la jumătatea săptămânii. Dacă astăzi maximele se vor situa între 9 și 14 grade, cu 12° la București, mâine așteptăm între 11 și 18 grade, iar miercuri și joi temperaturi în general între 12 și 20 de grade, posibil, joi, chiar mai ridicate în partea de sud a Olteniei și Munteniei. În toate aceste zile și, sigur, și în București, va crește temperatura, va ajunge probabil la 15-16° în a doua parte a săptămânii și vor crește, desigur, și temperaturile din cursul nopților care urmează. Astfel încât vor deveni pozitive toate aceste temperaturi minime și se vor situa în general între 4 și 10-11°, temperaturi care ar fi fost mai firești pentru parcursul zilelor în această perioadă.

Va fi totuși această săptămână și cu destul de multe precipitații, ploi, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului, de așteptat mai importante cantitativ, începând de mâine seară și până spre miercuri seară. La munte, chiar dacă vremea se încălzește astăzi și poate și mâine, la altitudini mai mari de 1.700m, mai este de așteptat să ningă și să se mai depună câțiva centimetri de strat proaspăt de zăpadă. Totuși, trebuie să nu uităm faptul că am avut ieri un cod galben de vânt pentru partea de sud-vest a teritoriului. Vor continua intensificările vântului, mai ales în acea zonă, în partea de sud a Banatului, dar temporar vor fi și în Moldova, în Dobrogea și în toate zonele montane”, a afirmat directorul de prognoză al ANM pentru Digi24.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, luni, 16 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în prima parte a zilei și din nou noaptea (cantități de apă de 2 - 5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 5 - 6 grade.

Marți, 17 noiembrie, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 5 -8 grade.

Miercuri, 18 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1 - 4 l/mp), iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade.

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Editor : A.M.G.