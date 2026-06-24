Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Meteorologii anunță cât va dura episodul de caniculă

Canicula extremă persistă în vestul Europei. Cea mai afectată este Franța, aflată în centrul domului de căldură. Cel puțin 40 de oameni au murit și zeci de milioane sunt, pentru a treia zi, sub cod roșu de caniculă. Probleme sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius. Caniculă este și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt alerte de caniculă și în România. Acestea vizează acum nord-vestul țării, însă, de la ora prânzului, alertele cod galben se extind, a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

„În zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și în regiunile țării noastre. Deocamdată, astăzi, temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, unde temperaturile urmează să atingă 34, poate izolat 35 de grade, dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade, iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra celei mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta”, a spus Georgescu.

„Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile și pe parcursul nopților, deci la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade”, a adăugat ea.

„Din punct de vedere al instabilității care a creat probleme în ultimele zile, încă astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei, Dobrogei. Vor fi averse, descărcări electrice, încă mai sunt posibile cantități în timp scurt care să depășească 25 l/m², poate izolat chiar 40-50 l/m², dar de mâine, pe măsură ce aerul foarte cald, din ce în ce mai cald, se va extinde pe zone tot mai largi ale țării, instabilitatea atmosferică va fi în diminuare”, a mai spus Georgescu.

Ea a adăugat că temperaturile vor rămâne ridicate până spre sfârșitul săptămânii viitoare, cel mai probabil.

Editor : M.B.