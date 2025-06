De ce valurile de caniculă însoțite de furtuni sunt normale pentru această perioadă. Explicațiile climatologului Roxana Bojariu

Valurile de caniculă care vin la pachet cu furtuni sunt normale pentru această perioadă, a declarat pentru Digi24 Roxana Bojariu, climatolog, având în vedere că luna iunie, în mod normal, este cea mai ploioasă lună din an.

„Luna iunie este una dintre cele mai ploioase, e cea mai ploioasă, în mod normal, lună din an, pentru că avem acest sezon convectiv în plină desfășurare. Cu cât ne îndreptăm spre august, cu atât numărul de zile cu averse, cu ploi, în mod climatic, scade. Luna august este cea mai liniștită din acest punct de vedere, cu numărul de zile cu soare cel mai mare din an, climatic vorbind. Dar evident că nu avem doar aceste caracteristici generale. Există fluctuații de la an la an, de la lună la lună, de la zi la zi. E vorba de complexitatea sistemului climatic care duce la aceste fluctuații peste care se suprapune semnalul încălzirii globale. Deci toate aceste fenomene sunt normale,” a explicat climatologul.

Valurile de caniculă tot mai timpurii sunt provocate de încălzirea globală, spune Roxana Bojariu, precizând că din același motiv acestea se prelungesc cât mai târziu spre toamnă.

„Noi suntem cumva la periferia cupolei de căldură. Am avut și noi acele zile foarte călduroase, cu stres termic. Și la noi s-a înregistrat, la Calafat, o temperatură de peste 40°C, dar oricum nu am avut intensitatea valului de căldură ca în sud-vestul Europei. Este și o declanșare relativ timpurie, deși anul trecut primul val de căldură a fost chiar mai timpuriu decât acesta. Este o caracteristică a încălzirii globale, pe lângă intensitatea și creșterea frecvenței valurilor de căldură și declanșarea lor mai timpurie, pe de o parte, iar pe de altă parte prelungirea și declanșarea lor în spre toamnă. Am avut acum 2 ani, cred, un val de căldură în a 2-a parte a lunii octombrie, deci temperaturi peste 35° în a 2-a jumătate a lunii octombrie în zona țării noastre. Un lucru deosebit pe care însă s-ar putea să-l vedem din ce în ce mai des, așa cum vom vedea valuri de căldură timpurii în iunie și în anii și deceniile care vin, din păcate. Dar valurile de căldură sunt de obicei întrerupte pe perioade limitate în timp, dar cu precipitații foarte abundente, cum le vedem acum și cu manifestăeri severe, intensificări de vânt. Avem, de altfel cod de intensificare de vânt pentru ziua de astăzi pe estul țării și pe sud-vestul țării și e important de ținut cont și de acest lucru. Deci lucrurile se leagă, pentru că cu cât a fost valul de căldură mai puternic, cu atât înlocuirea lui cu un aer mai rece duce la manifestări mai pronunțate, pentru că instabilitățile care se produc la această înlocuire sunt și ele mai puternice. Fenomenele sunt naturale, dar mai intense,” a precizat Roxana Bojariu.

Capitala și mai multe localități din 8 județe s-au aflat sâmbătă seara sub Cod galben de averse torenţiale şi descărcări electrice.

