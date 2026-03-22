O informare de vânt puternic, emisă de meteorologi vineri, este valabilă duminică până la ora 18:00, mai ales în zonele din estul țării, unde vântul va înregistra viteze de 45 de kilometri la oră, în timp ce în zonele montane se vor atinge și 80 de kilometri pe oră. Temperaturile rămân scăzute pe parcursul zilei, dar de luni tabloul meteo se schimbă. În prima parte a săptămânii viitoare, temperaturile ar putea urca până la 20°C, apoi vremea va deveni mohorâtă, iar ploile revin.

Potrivit meteorologului ANM Diana Giurgiu, „pentru jumătatea de est a teritoriului avem această informare privind intensificările de vânt pe parcursul acestei zile: rafale de 45-50km/h pentru jumătatea de est a teritoriului și pentru zona montană rafale ceva mai mari, de 60-80km/h, iar din punct de vedere termic, comparativ cu ce am fost obișnuiți pentru regiunile extracarpatice, deci pentru partea de sud-est a teritoriului, mai ales pe fondul persistenței norilor și a ploilor, în zilele următoare va fi un regim termic ușor succes specific perioadei, iar cel puțin pentru partea de regiuni intracarpatice, mai ales pentru partea de nord-vest, valori termice ce se vor situa peste cele specifice acestei date”.

„Jumătatea săptămânii viitoare vine cu încălzirea vremii în toată țara”, mai spune Diana Giurgiu. „Pentru partea de vest și de sud vom avea valori pe parcursul zilei de 18 - 19 grade Celsius, poate izolat chiar 20°, însă după jumătatea săptămânii, deci a 2-a parte a săptămânii, spre sfârșitul săptămânii, este un semnal și vine cu o răcirea vremii, însă e o răcire ce ne aduce înapoi pe un normal termic al perioadei în care ne aflăm”.

