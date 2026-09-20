Vânt, vreme rece și ploi. ANM anunță scăderi de temperatură și lapoviță și ninsoare la munte. Cum va fi vremea în București HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ. Luni, 21 septembrie, va fi în vigoare și o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă în Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, Munţii Banatului şi jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali.

Informarea meteo intră în vigoare luni, 21 septembrie, ora 10.00, și va fi valabilă până joi, 24 septembrie, ora 10.00.

Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45 - 55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70 - 80 km/h. Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8 - 12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud.

În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10 - 15 l/mp și pe arii restrânse de 20 - 30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la latitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

De asemenea, un cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil luni, 21 septembrie, între orele 12.00 - 21.00.

Județele aflate luni, 21 septembrie, sub cod galben de intensificări ale vântului. Foto: Meteo România

Pe parcursul zilei de luni vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali cu viteze de 50 - 70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80 - 90 km/h, informează meteorologii.

Cum va fi vremea în București

Luni, vremea se va menține caldă în Capitală. Temperatura maximă va fi de 28 - 30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1 - 3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40 - 45 km/h.

Marți, 22 septembrie, vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantitate de apă în general de 5 - 10 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua (viteze la rafală de până la 30 - 40 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă va fi de 18 - 20 grade, iar cea minimă de 8 - 10 grade.

Miercuri, 23 septembrie, vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1 - 2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar cea minimă de 6 - 9 grade.

În intervalul 21 septembrie, ora 10 - 24 septembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ.

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Editor : A.M.G.