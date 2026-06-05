Vara începe în forță. ANM anunță temperaturi peste normal până în iulie. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru perioada 8 iunie - 6 iulie 2026, iar tendința este una clară: temperaturile vor fi, în general, mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în vestul țării. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează un regim apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, cu unele deficite locale.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, mai ales în extremitatea de vest. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține în jurul mediilor climatologice specifice perioadei.

La capitolul precipitații, regimul pluviometric va fi apropiat de normal în regiunile estice și sudice. În schimb, în restul țării sunt estimate cantități mai reduse de precipitații, deficitul fiind mai accentuat în vest.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, vremea va fi apropiată de specificul climatologic al perioadei.

Cantitățile de precipitații sunt estimate să se încadreze în limitele normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de normal, restul țării va înregistra valori termice peste mediile specifice perioadei. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vest.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, în timp ce în celelalte zone se va menține aproape de normal.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

În debutul lunii iulie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor țării, cu cele mai evidente diferențe în vest.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale la nivelul întregii țări.

Meteorologii conturează astfel perspectiva unei luni dominate de vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu accent pe regiunile vestice, unde abaterile termice pozitive vor fi cele mai pronunțate. În același timp, ploile nu vor lipsi complet, însă în anumite zone acestea ar putea fi insuficiente pentru a compensa deficitul de umiditate acumulat în ultimele săptămâni.

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Editor : C.A.