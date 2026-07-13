Live TV

Variații ale temperaturilor și instabilitate atmosferică. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-15T151221.360
Vreme la extreme în România. Foto: Colaj Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia Vremea la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 13 - 26 iulie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi caracterizată de variații ale temperaturilor, dar și de instabilitate atmosferică.

Vremea în Banat

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori de 28 - 29 de grade în data de 13 iulie, până în jurul a 32 de grade în ziua de 14 iulie, când vremea va fi călduroasă în toată regiunea. Apoi, în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 29 - 31 de grade, valori apropiate de normele climatologice. Spre finalul perioadei de referință (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre valori de 33 - 34 de grade. 

În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 14 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie și ulterior vor crește și se vor menține la medii de 16 - 17 grade, exceptând nopțile din perioada 22-24 iulie când ar putea să scadă spre o medie de 15 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Vremea în Crișana

Luni, 13 iulie, temperaturile diurne se vor situa la o medie de 27 de grade, urmând ca marți, 14 iulie, să crească la o medie de 31 de grade. Ulterior, în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale maximelor termice, astfel încât acestea vor oscila la medii de 28 - 30 de grade, valori apropiate de normele climatologice. 

Spre finalul intervalului (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel maximele vor tinde spre medii de 32 - 33 de grade. Și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 15 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie, spre 16 - 17 grade în perioada 15-20 iulie. Apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 15 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință. 

Vremea în Transilvania

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade în data de 13 iulie, până spre valori de 27 - 28 de grade, în ziua de 14 iulie. Apoi, în perioada 15-24 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 25 - 28 de grade, valori apropiate de normele climatologice. 

Spre finalul perioadei (zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29 - 30 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante și se vor menține la medii de 14 - 15 grade, exceptând noaptea de 14 iulie și nopțile din intervalul 22-24 iulie, când ar putea să fie ușor mai scăzute spre o medie de 12 - 13 grade. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe tot parcursul intervalului. 

Vremea în Maramureș

Luni, 13 iulie, temperaturile diurne se vor situa la o medie de 25 de grade, urmând ca marți, 14 iulie, acestea să crească la o medie de 28 - 29 de grade. La aproximativ aceleași valori (medii de 27 - 29 de grade) se vor situa maximele termice și în perioada 15-23 iulie, cu o tendință din nou de creștere la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre medii de 30 de grade, precizează ANM.

Totodată, și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 13 - 14 grade, în noaptea de luni, 13 iulie, spre marți, 14 iulie, spre 15 - 16 grade, în perioada 15-21 iulie, apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 14 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință. 

Vremea în Moldova

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 24 de grade, în data de 13 iulie, până spre 26 de grade, în ziua de 14 iulie, apoi în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 27 - 28 de grade, valori apropiate de normele climatologice. 

Spre finalul intervalului (în zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29 - 30 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora se va situa în jur de 14 grade, în nopțile de 14 și 15 iulie și între 15 - 17 grade în restul intervalului de referință. Vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a intervalului. 

Vremea în Dobrogea

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade în data de 13 iulie, până spre valori de 27 de grade în ziua de 14 iulie. Apoi, până la finalul perioadei de referință, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 28 - 30 de grade (apropiate de cele normale), cu valorile mai mici în zona costieră și cu cele mai ridicate în partea continentală a regiunii. 

Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 18 - 20 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral și în deltă. Pe tot parcursul intervalului de referință vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. 

Vremea în Muntenia

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 25 de grade în data de 13 iulie, până spre 30 de grade în ziua de 14 iulie. Cam la aproximativ aceleași valori (medii de 28 - 30 de grade – temperaturi apropiate de cele normale) se vor situa maximele termice și în perioada 15-23 iulie, cu o tendință de creștere ușoară la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre o medie de 31 - 32 de grade. 

Minimele vor fi în general constante și se vor menține la medii de 15 - 18 grade pe tot parcursul celor două săptămâni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie. 

Vremea în Oltenia

Se vor semnala oscilații ale temperaturilor diurne pe tot parcursul intervalului de două săptămâni, astfel media acestora va crește de la 27 de grade în data de 13 iulie, la 31 - 32 de grade în zilele de 14 și 15 iulie, când vremea va fi călduroasă. 

Apoi, în perioada 16-24 iulie, maximele termice vor varia între 28 și 30 de grade, valori apropiate de normele climatologice, iar spre finalul intervalului (25 și 26 iulie) vor tinde spre 32 - 33 de grade. Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 16 și 18 grade, exceptând noaptea de 13 spre 14 iulie când vor fi valori de 14 - 15 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie. 

Vremea la munte

Valorile termice diurne vor fi în general constante și se vor situa în medie între 17 și 20 de grade, exceptând ziua de 13 iulie, când media acestora va fi de 14 - 16 grade. De asemenea minimele termice vor avea valori medii de 10 - 12 grade, mai puțin în noaptea de 13 spre 14 iulie când acestea vor fi mai scăzute spre 8 grade. 

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință. 

Citește și: 

Cod galben de furtună și ploi torențiale, azi, în 12 județe și în Capitală. Vremea în restul săptămânii și cât de cald va fi la mare

Canicula de la sfârșitul lui iunie a adus peste 10.000 de decese în plus în Europa

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
2
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
3
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Alexandru muraru
5
Mesaj al unui lider PNL pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de luni. Alexandru...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Digi Sport
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Furtuna, fulgere, ploaie
Cod galben de furtună și ploi torențiale, azi, în 12 județe și în Capitală. Vremea în restul săptămânii și cât de cald va fi la mare
Severe Thunderstorms Continue To Bring Rain And High Winds to New York City
HARTĂ Meteorologii au extins codul galben de furtuni: zonele afectate. Cum va fi vremea pe litoral
masini circula in ploaie
Cod galben de ploi și vijelii în 26 de județe și București. Cum va fi vremea săptămâna viitoare
vf omu
Covor alb de grindină pe Vârful Omu, temperaturile au coborât sub 0 grade. Recomandări pentru turiștii care merg pe munte
vara, căldură, vreme caldă
Vremea se încălzește din nou în weekend. Meteorolgii anunță când sunt așteptate din nou ploi și vijelii
Recomandările redacţiei
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Cum au decurs negocierile de la Cotroceni și unde s-au blocat...
viorel pasca 2
Azilele din Bihor: Viorel Pașca, familia lui și coordonatoarea...
nicusor dan
Blocaj în negocieri: Șanse mici pentru formarea unui nou guvern până...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Ce a invocat Tribunalul București atunci când a suspendat toate...
Ultimele știri
Ambasadorul german, invitat la reprezentanța diplomatică română de la Chișinău: „Declarații regretabile și lipsite de fundament”
Premierul britanic Keir Starmer intră în ultima săptămână la putere cu un blitz diplomatic la Paris
Grindeanu îl amenință pe Bolojan că ar putea să nu voteze legile din PNRR: „PSD este în Opoziție. Să nu dea ordine Parlamentului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce...
Fanatik.ro
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de...
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp...
Adevărul
Greșeala cumplită din 1941, repetată de Armata Română? Un general NATO acuză: „La parade dă bine, pe front ar...
Playtech
Cele 5 oraşe strategice din România. Harta mobilității militare, pe aici s-ar putea deplasa rapid trupele NATO
Digi FM
Mihai Bendeac îl „înțeapă” din nou pe Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De unde a pornit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
Pro FM
Alina Sorescu, răvășitoare într-o rochie cu spatele gol, la petrecerea dată de ziua ei: „Am vrut să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
Viața controversată a împărătesei despre care cronicarii au scris cele mai scandaloase povești
Newsweek
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
Digi FM
Cui îi va lăsa Mirabela Dauer averea. De ce spune că bunurile materiale nu mai au nicio valoare pentru ea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semnale misterioase din galaxie i-au pus la lucru pe astronomi. O nouă descoperire ar putea explica una...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...