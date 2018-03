VIDEO. Iarna din mijlocul lunii martie. Zăpadă, viscol și drumuri închise

Vreme de iarnă autentică în nordul ţării. Încă de aseară a început să ningă abundent la Suceava, Iaşi şi Botoşani. Pe principalele bulevarde din oraşe, utilajele de deszăpezire nu făceau faţă zăpezii depuse. La Suceava, un tir a derapat şi a blocat circulaţia mai multe ore pe vechea centură a oraşului, iar drumul european care face legătura între oraş și Vama Siret a fost blocat şi el tot de un tir derapat. În Botoşani, autorităţile au decis să restricţioneze traficul de peste 7,5 tone până se va îmbunătăţi vremea.

„Vechea centură a Sucevei care trece prin localitatea Şcheia este blocată de aproape 3 ore. Undeva mai la vale, un TIR a derapat şi a blocat această cale de circulaţie”, relatează Andreea Petrescu, jurnalist Digi24.

„Ce să păţesc? Venea la vale singură! A dat Dumnezeu şi s-a oprit! Eu nu am putut. Am încercat mai din deal să o opresc, dar nu am putut”, spune șoferul unui TIR care a derapat.

Drumul european care face legătura între Suceava și Vama Siret a fost blocat mai bine de o oră după ce un tir a derapat în dreptul localității Dărmănești. Cozi de câte un kilometru s-au format pe amblele sensuri.

Probleme au fost şi în alte zone din judeţ.

„Stau de două ore, a trecut acum sărărița și n-a oprit. Patinez, sunt gol. E gheață, nu se pune sare, nu pune nimic”, spune un șofer de TIR.

Peste 50 de maşini de deszăpezire au acţionat, însă viscolul spulbera fără oprire zăpada.

Aseară, în centrul oraşului Suceava, totul era acoperit de zăpadă. A început să ningă puţin după ora 17 şi în scurt timp zăpada de pe străzi, trotuare şi maşini avea deja câţiva centimetri.

„De la noi de la Suceava, 17 martie, Merry Christmas ( Crăciun Fericit, n.r.)! Maşinile patinează!”, este mesajul unui telespectator Digi24 care ne-a trimis imagini.

Utilajele de deszăpezire au ieşit pe străzi imediat după ce a început să ningă, dar în zadar, pentru că zăpada nouă se depunea imediat în spatele lor.

La marginea oraşului, abia dacă se mai deosebeau şoselele de trotuare. Totul era o întindere mare de alb. Spre bucuria celor care au ieşit să facă drifturi cu maşinile.

La aproximativ 40 de kilometri depărtare, în Botoşani, aceeaşi situaţie. În mai puţin de două ore, stratul de zăpadă a depăşit 10 centimetri. Autorităţile locale au decis să restricţioneze traficul pentru autoturismele de peste 7,5 tone pe toate drumurile din judeţ.

Pe stadionul din oraş ar fi trebuit să se joace meciul dintre FC Botoşani şI Dinamo Bucureşti. La ora 20:45, când ar fi trebuit să înceapă partida, gazonul era însă complet acoperit de zăpadă. O oră s-au chinuit să-l cureţe. În ce din urmă, organizatorii au decis să amâne meciul pentru azi.

A nins şi în Maramureş. Un telespectator ne-a trimis imagini în care se vede cum s-a circulat în zona localităţii Dealul Ştefăniţei. Drumul Naţional 17C, care tranzitează zona, era alb.

A nins abundent şi în zona Cavnic, spre bucuria celor care îşi petrec weekendul în staţiune.