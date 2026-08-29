Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru vreme călduroasă și instabilitate atmosferică, valabilă până duminică seară. În timp ce temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării, meteorologii anunță și perioade cu ploi torențiale și vijelii, iar în Caraș-Severin a fost emis și un Cod galben de vânt.

Meteorologii au emis o informare meteologică de vreme călduroasă, instabilitate atmosferică, caniculă și disconfort termic. Fenomenele meteorologice vor avea loc între 29 august, ora 10:00 și 30 august, ora 21:00.

În intervalul menționat, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, astfel temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35- 36 de grade. În Banat și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, arată ANM.

Administrația Națională de Meteorologie anunță și perioade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de 29 august, în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29/30 august) în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.

Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii (rafale în general de 45- 55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). Îndeosebi în intervale scurte de timp (1- 3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp.

De asemenea, ANM precizează că la începutul săptămânii viitoare vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Cod Galben de vânt în Caraș Severin

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod Galben de intensificări ale vântului, pentru județul Caraș-Severin, sâmbătă, 29 august, între orele 10:00 - 16:00. Potrivit ANM, în acest interval vor avea loc intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, intensificări ale vântului vor fi și pe arii restrânse și în Vestul și Nordul țării.

Vremea în Capitală

În București, în perioada 29 august, ora 10:00 - 30 august, ora 09:00, vremea se va menține frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin ziua și va avea înnorări temporare noaptea, iar spre finalul intervalului vor fi condiții pentru ploaie slabă (1-3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29- 30 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade.

De asemenea, în intervalul 30 august, orele 09:00 - 21:00, vremea se va menține călduroasă. La începutul zilei vor fi înnorări și condiții de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 - 31 de grade.

Editor : Andreea Rubica