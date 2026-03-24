Live TV

Video Vreme capricioasă în România: temperaturile cresc, dar vin ploile. Meteorolog: Va avea un caracter pronunțat de schimbare

Data actualizării: Data publicării:
lalele rosii si o persoana cu umbrelă
Foto: Profimedia Images

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat, marți, la Digi24, că „există un grad de incertitudine mare” privind evoluția vremii în perioada sărbătorilor pascale, cu „variații mari de la o zi la alta”. Meteorologul a precizat că urmează „temperaturi din ce în ce mai ridicate” în următoarele zile, urmate de extinderea ploilor și o răcire a vremii.

„Există un grad de incertitudine mare referitor la cum va evolua vremea în perioada sărbătorilor pascale, pentru că ne așteptăm ca începând de la sfârșitul acestei săptămâni și în următoarele 4 săptămâni vremea să aibă un pronunțat caracter de schimbare pe intervale scurte de timp, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca temperaturile să aibă variații mari de la o zi la alta, de la o regiune la alta”, a declarat meteorologul.

Florinela Georgescu a mai afirmat că probabilitatea cea mai mare este ca „deocamdată, următoarele trei zile să fie cu temperaturi din ce în ce mai ridicate. Un vârf al valorilor termice joi, urmând ca de joi noapte aria precipitațiilor să se extindă treptat dinspre vest, să cuprindă în weekendul care urmează toate regiunile țării, să aducă și o scădere a valorilor de temperatură”.

Aceasta a mai spus că „estimările pentru următoarele 4 săptămâni arată până în jurul datei de 13 aprilie o vreme mai rece decât ar fi firesc și, de asemenea, precipitații mai abundente în special în partea de sud-vest, de centru a teritoriului”.

Potrivit meteorologului, temperaturile mai scăzute decât normalul perioadei înseamnă „maxime care în zilele mai calde ar putea ajunge spre 20 de grade, așa cum așteptăm zilele viitoare”.

„Deci nu este exclus totuși ca în săptămâna sărbătorilor de Paște să avem totuși zilele mai calde”, a mai adăugat ea. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Digi Sport
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Ce înseamnă dezlegarea la pește. Ce ai voie să mănânci și ce greșeli fac mulți
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Jessie J s-a accidentat în timpul turneului din China: „Am crezut că mi-am rupt gâtul”. Artista a ajuns de...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Pensionarii au nevoie de 750 lei în plus la pensie pentru un trai decent. Când s-ar putea da banii?
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...