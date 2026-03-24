Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat, marți, la Digi24, că „există un grad de incertitudine mare” privind evoluția vremii în perioada sărbătorilor pascale, cu „variații mari de la o zi la alta”. Meteorologul a precizat că urmează „temperaturi din ce în ce mai ridicate” în următoarele zile, urmate de extinderea ploilor și o răcire a vremii.

„Există un grad de incertitudine mare referitor la cum va evolua vremea în perioada sărbătorilor pascale, pentru că ne așteptăm ca începând de la sfârșitul acestei săptămâni și în următoarele 4 săptămâni vremea să aibă un pronunțat caracter de schimbare pe intervale scurte de timp, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca temperaturile să aibă variații mari de la o zi la alta, de la o regiune la alta”, a declarat meteorologul.

Florinela Georgescu a mai afirmat că probabilitatea cea mai mare este ca „deocamdată, următoarele trei zile să fie cu temperaturi din ce în ce mai ridicate. Un vârf al valorilor termice joi, urmând ca de joi noapte aria precipitațiilor să se extindă treptat dinspre vest, să cuprindă în weekendul care urmează toate regiunile țării, să aducă și o scădere a valorilor de temperatură”.

Aceasta a mai spus că „estimările pentru următoarele 4 săptămâni arată până în jurul datei de 13 aprilie o vreme mai rece decât ar fi firesc și, de asemenea, precipitații mai abundente în special în partea de sud-vest, de centru a teritoriului”.

Potrivit meteorologului, temperaturile mai scăzute decât normalul perioadei înseamnă „maxime care în zilele mai calde ar putea ajunge spre 20 de grade, așa cum așteptăm zilele viitoare”.

„Deci nu este exclus totuși ca în săptămâna sărbătorilor de Paște să avem totuși zilele mai calde”, a mai adăugat ea.

