Live TV

Vreme capricioasă în următoarele două săptămâni: 21 de grade, dar lapoviță și ninsoare la munte. „Două anotimpuri în același timp"

Data publicării:
Vremea pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea pentru următoarele 2 săptămâni. Foto. Shutterstock
Din articol
Temperaturi în creștere, dar fără extreme Vremea în următoarele două săptămâni

România are parte de o vreme schimbătoare intervalul 13–26 aprilie, cu temperaturi ce pot urca până la 21 de grade Celsius în vest și sud-vest, dar și cu episoade de lapoviță și ninsoare la munte, în timp ce spre finalul perioadei crește probabilitatea de precipitații și intensificări ale vântului. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunță o perioadă cu „două anotimpuri în același timp”, în care valorile termice rămân în general apropiate de normalul perioadei, dar cu variații regionale importante.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat pentru Digi24 că România traversează o perioadă de tranziție termică, în care diferențele regionale sunt semnificative.

„Într-adevăr, mai ales la altitudini mari, în zona montană, zăpada este prezentă. Și vor mai fi posibile și în următoarele zile precipitații slabe sub formă de lapoviță sau ninsoare, însă în restul țării temperaturi agreabile”, a declarat aceasta.

Potrivit șefei ANM, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei: „Ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta. Pe parcursul acestei săptămâni, temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20-21 de grade Celsius, cel mai cald fiind de așteptat în partea de vest și sud-vest a țării.”

Temperaturi în creștere, dar fără extreme

În Capitală, vremea va fi mai blândă: „În București, o vreme frumoasă, caldă, maxime în jurul a 15-16 grade Celsius, iar de la mijlocul săptămânii chiar peste 17 grade Celsius”, a spus Mateescu.

Directorul ANM anunță și o creștere a temperaturilor nocturne: „Minimele vor mai crește comparativ cu săptămâna anterioară, spre valori pozitive în mare parte din țară, inclusiv 6-8 grade Celsius în Capitală.”

În același timp, vântul va avea intensificări semnificative:

„În zona montană înaltă rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar în sudul Banatului 50–60 km/h, unde este în vigoare o atenționare de cod galben”, a precizat Elena Mateescu.

Vremea în următoarele două săptămâni

Banat

În Banat, temperaturile vor fi relativ constante, între 18 și 20 de grade Celsius, cu nopți blânde de 6-7 grade. „Probabilitatea de precipitații va crește spre finalul intervalului”, arată prognoza ANM.

Crișana

Maximele se vor menține între 18 și 20 de grade, cu ușoare variații, iar minimele vor rămâne la 6-7 grade. După mijlocul intervalului, „probabilitatea de precipitații va crește și se va menține ridicată până la final”, arată meteorologii.

Transilvania

În Transilvania, vremea va fi variabilă, cu maxime între 16 și 18 grade Celsius și minime de aproximativ 4 grade. „Se remarcă o creștere semnificativă a temperaturilor minime până la 17 aprilie”, arată ANM, dar și o probabilitate ridicată de precipitații după 16 aprilie.

Maramureș

Regiunea va avea oscilații termice mai pronunțate, cu maxime de până la 20 de grade Celsius și minime în creștere de la -1 la 6 grade. Probabilitatea de precipitații va crește după 16 aprilie și se va menține ridicată până la finalul perioadei.

Moldova

În Moldova, maximele vor urca spre 17 grade Celsius, iar minimele de la zero grade la 6 grade. „Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în special în a doua săptămână analizată”, anunță ANM.

Dobrogea

În Dobrogea, maximele vor ajunge la 16 grade Celsius, iar minimele la 7-8 grade. „Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată după data de 19 aprilie”, spun meteorologii.

Muntenia

Muntenia va avea temperaturi stabile, de 16–17 grade Celsius ziua și 6-7 grade noaptea. „Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după 19 aprilie și se va menține ridicată până la final”, conform ANM.

Oltenia

Oltenia va avea o vreme relativ constantă, cu 17 grade Celsius ziua și 6 grade noaptea. „Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată după 20 aprilie”, spun meteorologii.

La munte

La munte, vremea rămâne rece, cu aproximativ 7 grade ziua și zero grade Celsius noaptea. „Probabilitatea de precipitații va fi în creștere după 17 aprilie”, avertizează ANM.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
