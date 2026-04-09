Live TV

Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și temperaturi neobișnuit de scăzute în toată țara

Data publicării:
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Foto. Shutterstock
Din articol
Vânt puternic și precipitații mixte în mai multe regiuni Strat de zăpadă în Transilvania și la munte Cum va fi vremea în București

România intră sub influența unui val de aer rece, iar vremea se schimbă brusc în următoarele două zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, care anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului și temperaturi mult sub normalul perioadei.

Vânt puternic și precipitații mixte în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, „vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, iar în mai multe regiuni sunt așteptate fenomene specifice iernii.

Pe parcursul zilei de joi, vântul va avea intensificări temporare în centrul, estul și sud-vestul țării.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50...70 km/h”, transmite ANM.

În același timp, aria precipitațiilor se extinde în mare parte din țară.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare”, potrivit meteorologilor.

Strat de zăpadă în Transilvania și la munte

În unele zone, iarna își face simțită prezența mai serios.

„În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm”, arată ANM.

La munte, ninsorile vor fi mai consistente, mai ales la altitudini mari.

„La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5...10 cm)”.

Nopțile vor aduce valori apropiate de îngheț în mai multe regiuni din țară.

„Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, avertizează meteorologii.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala intră sub aceeași influență rece, cu temperaturi mai mici decât normalul perioadei.

Pentru intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 09:00: „Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță”.

Temperaturile vor varia între 11–13 grade ziua și 1–3 grade noaptea.

Pentru intervalul 10 aprilie, ora 09:00 – 11 aprilie, ora 10:00: „Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, iar maxima va ajunge la aproximativ 11 grade, în timp ce minima va coborî până la 1–4 grade.

ANM precizează că, în acest interval, pentru municipiul București este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Alegeri Ungaria
3
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultimele știri
Zeci de răniți în Indonezia după un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 4,9
Autoritățil mențin starea de alertă la Praid până pe 8 mai. Accesul în Canionul de sare este interzis
Rusia încearcă să profite de criza gazelor naturale și oferă Asiei livrări la preţ redus din facilităţile sale vizate de sancţiuni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile...
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim
Playtech
Restricţii la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și în ce afaceri...
Digi FM
Ce nu ai voie să faci în Vinerea Mare. Tradiții, interdicții și semnificații din cea mai tristă zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Iranienii merg până la capăt, după ce le-a fost refuzată solicitarea
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Ce planuri avea Mircea Lucescu alături de soție după ce ar fi fost externat. Un apropiat a rupt tăcerea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...