Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și temperaturi neobișnuit de scăzute în toată țara

România intră sub influența unui val de aer rece, iar vremea se schimbă brusc în următoarele două zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, care anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului și temperaturi mult sub normalul perioadei.

Vânt puternic și precipitații mixte în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, „vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, iar în mai multe regiuni sunt așteptate fenomene specifice iernii.

Pe parcursul zilei de joi, vântul va avea intensificări temporare în centrul, estul și sud-vestul țării.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50...70 km/h”, transmite ANM.

În același timp, aria precipitațiilor se extinde în mare parte din țară.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare”, potrivit meteorologilor.

Strat de zăpadă în Transilvania și la munte

În unele zone, iarna își face simțită prezența mai serios.

„În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm”, arată ANM.

La munte, ninsorile vor fi mai consistente, mai ales la altitudini mari.

„La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5...10 cm)”.

Nopțile vor aduce valori apropiate de îngheț în mai multe regiuni din țară.

„Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, avertizează meteorologii.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala intră sub aceeași influență rece, cu temperaturi mai mici decât normalul perioadei.

Pentru intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 09:00: „Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță”.

Temperaturile vor varia între 11–13 grade ziua și 1–3 grade noaptea.

Pentru intervalul 10 aprilie, ora 09:00 – 11 aprilie, ora 10:00: „Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, iar maxima va ajunge la aproximativ 11 grade, în timp ce minima va coborî până la 1–4 grade.

ANM precizează că, în acest interval, pentru municipiul București este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece.

