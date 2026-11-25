Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, în general la altitudini de peste 1.400 de metri, valabilă în zone din 11 judeţe, pe parcursul zilei de joi.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 5:00 - 20:00, în Carpaţii Meridionali şi în Munţii Banatului, vântul va avea intensificări, cu viteze de 60 - 70 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge 90 - 110 km/h viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.

De asemenea, vor fi ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri (izolat, cantităţi de apă de 10 - 20 litri/mp) şi se va depune strat de zăpadă de 10 - 15 cm, iar în vestul Carpaţilor Meridionali, în jurul a 25 cm.

Potrivit sursei citate, şi în sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50 - 70 km/h.

Sursă foto: ANM

Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben sunt: Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu,Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin.

De asemenea, în intervalul 26 noiembrie, ora 02:00 – 27 noiembrie, ora 10:00, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15...30 l/mp.

Potrivit meteorologilor, vor fi mai ales ploi, dar la începutul zilei de joi în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, de 2...7 cm.

La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m și se va depune strat de zăpadă în general de 5...10 cm. Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nord-est și în zonele de munte.

În noaptea de miercuri spre joi (25/26 noiembrie) și pe parcursul zilei de joi (26 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40...60 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei de munte vor fi rafale de 60...80 km/h și ninsori viscolite.

Editor : C.L.B.