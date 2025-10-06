Live TV

Video Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în sud-estul țării: peste 100 l/mp în doar câteva ore

Data publicării:
ploi
ANM anunță ploi torențiale. Foto: Profimedia
Din articol
Zonele cele mai afectate și riscul de inundații Ploi abundente și vânt puternic Ninsori și frig la munte Capitala, sub cod portocaliu de ploi

România se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. ANM a emis un cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde se pot acumula peste 100 l/mp în doar câteva ore, cu risc ridicat de inundații. În Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei sunt în vigoare coduri portocaliu și galben de ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite la munte. Meteorologii avertizează că noul ciclon format în Marea Mediterană va aduce vreme rece, instabilă și precipitații masive până miercuri dimineață.

Potrivit ANM, avertizarea de cod roșu este valabilă între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde va ploua abundent. În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei este în vigoare un cod portocaliu de ploi importante cantitativ (60–90 l/mp, izolat până la 100 l/mp), iar restul regiunilor sudice, estice și centrale se află sub cod galben, cu precipitații de 25–50 l/mp și vânt puternic.

„S-a încălzit, față de sfârșitul săptămânii trecute, în partea de sud a țării, cea mai afectată de ploile puternice. Temperaturile au crescut chiar și cu 10 grade. Rămâne un regim termic agreabil, chiar dacă în partea de nord valorile sunt încă sub normalul perioadei, în timp ce în sud temperaturile ajung până spre 19 grade. Din această seară așteptăm ca vremea să se înrăutățească”, a declarat la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.

Ea a explicat că „evoluția a fost mai rapidă decât ne așteptam săptămâna trecută pentru acest nou ciclon care s-a format în Marea Mediterană, iar în următoarele zile el va avea o traiectorie spre Marea Neagră. Deja din noaptea aceasta și pe parcursul zilei de mâine, se va poziționa deasupra Mării Negre și, din acest motiv, va influența partea de sud-est a teritoriului.”

Zonele cele mai afectate și riscul de inundații

„Ne așteptăm în special în aceste zone – Muntenia, Dobrogea, partea de sud și centrul Moldovei, zona Carpaților de Curbură – la cantități importante de apă. Este posibil ca cele mai însemnate cantități să se acumuleze începând de mâine noapte în Dobrogea, sub influența aerului foarte umed venit dinspre Marea Neagră. Pe de altă parte, vor fi și intensificări ale vântului în zonele respective. Cantitățile, în special în Dobrogea, pot depăși 100 l/mp”, a precizat Florinela Georgescu.

Potrivit ANM, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți și miercuri se va produce viscol, cu rafale de până la 90 km/h și depunerea unui strat nou de zăpadă de 10–30 cm.

„Din punct de vedere meteorologic, mâine dimineață vom estima care va fi zona cea mai afectată, însă există o probabilitate foarte mare de emitere a unui cod roșu pentru partea de sud-est a teritoriului”, a spus directorul ANM.

Ploi abundente și vânt puternic

„Atenția cea mai mare va fi începând de mâine seară și până miercuri dimineață cel puțin, acesta fiind intervalul în care se vor acumula cele mai mari cantități de apă. Acestea se vor aduna într-un timp relativ scurt, pe o perioadă de 6–10 ore.”

„La episodul trecut, cantitățile mari s-au acumulat pe durata a 48 de ore. De data aceasta, este posibil ca, în special în județele Constanța, Tulcea și în partea de est a județelor Ialomița și Călărași, cantitățile foarte mari de apă să se acumuleze pe perioade scurte”, a avertizat Florinela Georgescu.

Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură.

Ninsori și frig la munte

„Zona de munte cea mai afectată pare a fi Carpații de Curbură și partea de est a Carpaților Meridionali, unde la altitudini mari, pe creste, cantitățile de precipitații vor fi importante și va ninge abundent, depunându-se un nou strat de zăpadă”, a explicat meteorologul.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade, potrivit ANM. În jumătatea sudică, valorile vor coborî treptat spre 11–16 grade.

„Va fi o vreme sub normalul perioadei, dar sperăm într-o revenire la normal în a doua parte a acestei săptămâni, de joi încolo”, a adăugat Florinela Georgescu.

Capitala, sub cod portocaliu de ploi

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, între 6 și 9 octombrie, Bucureștiul va fi afectat de ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și temperaturi în scădere accentuată. Pe parcursul acestei perioade, vor fi în vigoare mai multe avertizări succesive – de la cod galben până la cod portocaliu – pentru precipitații și intensificări ale vântului.

Începând de luni seară, vremea se va răci vizibil, iar cerul va rămâne acoperit. Temporar va ploua, mai ales în timpul nopții, când se vor acumula 10–20 l/mp, iar temperatura maximă nu va depăși 15–16 grade Celsius, potrivit prognozei ANM.

De marți, 7 octombrie, situația meteo se va înrăutăți. Meteorologii anunță o zi deosebit de rece și ploioasă, cu cantități de apă de 50–70 l/mp, mai ales seara și în timpul nopții. Vântul va avea rafale de până la 65 km/h, amplificând senzația de frig. Maximele termice vor coborî la 12–14 grade, iar minimele vor fi în jur de 9–10 grade.

Miercuri, 8 octombrie, vremea va rămâne închisă și rece, cu ploi pe parcursul zilei și acumulări suplimentare de 15–25 l/mp. Vântul va continua să sufle moderat, cu intensificări de 50–60 km/h în prima parte a zilei. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă, dar tot sub normalul perioadei, cu maxime de 15–16 grade și minime de 8–10 grade.

Începând de luni seară, Bucureștiul se va afla sub o informare meteorologică de vreme rece și ploi importante cantitativ, urmând ca marți să intre sub cod galben de precipitații, iar de marți seară până miercuri noapte sub cod portocaliu de ploi abundente, cu posibile acumulări de peste 50 l/mp și vânt intens.

