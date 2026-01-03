Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de avalanșă a crescut semnificativ, iar în Munții Făgăraș s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni. Salvamontiștii au intervenit în ultimele 24 de ore pentru salvarea a 85 de persoane, dintre care 32 au fost transportate la spital. Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic. Aproape 50.000 de persoane din județele Harghita și Alba au rămas fără energie electrică, iar aproximativ 8.000 de gospodării nu au apă potabilă.

Arbori prăbușiți peste mașini, în Brașov

ACTUALIZARE 10.46 Pompierii militari din Brașov au intervenit pentru îndepărtarea mai multor arbori și a unor elemente de construcție desprinse de pe clădiri, în urma vântului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.

Potrivit ISU Brașov, au fost înregistrate nouă intervenții, dintre care patru au vizat îndepărtarea unor arbori aflați în pericol de prăbușire sau deja căzuți peste autoturisme. În două dintre cazuri, copacii au căzut peste mașini, unul dintre ei distrugând trei autoturisme.

De asemenea, vântul a dislocat mai multe elemente de construcție, printre care o lance de drapel de pe clădirea centrală a Poștei, un panou publicitar care s-a prăbușit pe carosabil și a blocat circulația, precum și un aparat de aer condiționat desprins de pe un bloc.

Cod galben de viscol și vânt puternic. Avertizări meteo extinse

ACTUALIZARE 10.40 ANM a emis, sâmbătă, o atenționare meteo cod galben de viscol în Carpații Orientali și intensificări ale vântului pe litoral.

Potrivit ANM, până sâmbătă, la ora 22:00, local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri va atinge 70–85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi scăzută.

Perioade cu intensificări ale vântului, cu viteze de 50–60 km/h, sunt prognozate și pe litoral.

Județele vizate de avertizare sunt Suceava (jumătatea de vest), Neamț (jumătatea de vest), Bacău (jumătatea de vest), Buzău (nord), Harghita (jumătatea de est), precum și Tulcea și Constanța, în zona de litoral.

De asemenea, meteorologii au emis o informare meteo de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă pentru următoarele două zile.

Conform ANM, în intervalul 3 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se va îngroșa semnificativ, cu valori cuprinse între 20 și 50 de centimetri. În zonele deluroase, precum și în Transilvania și Maramureș, vor fi lapoviță și ninsoare, cu depuneri de zăpadă de 5–15 centimetri.

În Banat, Oltenia și Muntenia, dar și pe arii restrânse din Crișana, Moldova și Dobrogea, sunt așteptate precipitații mixte, iar pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări mai ales la munte, unde rafalele vor depăși local 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

„Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate”, atenţionează meteorologii.

ACTUALIZARE 10.09 Traficul rutier este oprit, sâmbătă, pe DN 73A, în județul Brașov, pe sectorul cuprins între Predeal și Râșnov, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Zăpadă în Brașov - Poiana Brașov. Foto: Meteoplus/ Facebook Deschide galeria foto

De asemenea, din cauza traficului redus, nu se execută lucrări de deszăpezire pe mai multe drumuri județene, printre care DJ 182B Băița de Sub Codru – limita județului Satu Mare, DJ 183C intersecție Șuior – Cavnic, DJ 185 Valea Muntelui – Petrova, DJ 186D Botiza – Poienile Izei, DJ 186D Glod – Poienile Izei, DJ 109U Băiuț – Botiza și DC 15 Strâmtura – Petrova.

Autoritățile din Maramureș fac apel la șoferi să respecte indicatoarele rutiere de „drum închis” și să nu forțeze accesul pe sectoarele închise pe perioada sezonului rece, pentru a evita blocarea în trafic și intervențiile de urgență.

Polei, vânt puternic și zăpadă de aproape 30 de cm în Maramureș

ACTUALIZARE 10.02 Peste 1.000 de tone de material antiderapant au fost răspândite pe drumurile din județul Maramureș pentru combaterea poleiului, iar stratul de zăpadă căzut la munte a ajuns la 29 de centimetri, a informat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă, citat de Agerpres

„Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au intervenit cu 22 de utilaje şi au răspândit 240 tone de material antiderapant. În zona înaltă de munte a Pasul Prislop, unde temperaturile au fost negative s-a acţionat pe partea carosabilă şi cu clorură de calciu. Pe sectoarele de drumuri judeţene s-a acţionat cu 35 de utilaje şi s-au împrăştiat 1.173 tone de material antiderapant. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă”, a precizat Dan Bucă.

Potrivit acestuia, toate drumurile naționale și județene au fost curățate de zăpadă, însă, din cauza temperaturilor scăzute, s-a format un strat de polei.

„Majoritatea sectoarelor de drumuri publice au partea carosabilă curată şi umedă. Sunt sectoare de drumuri unde pe partea carosabilă se găseşte depus parţial un strat de zăpadă frământată. Condiţiile meteorologice favorizează formarea poleiului. Se acţionează cu utilaje cu lamă şi răspânditor pe drumurile din judeţ. Fulguieşte în judeţ. În zona înaltă de munte ninge, iar vântul prezintă intensificări temporare viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada”, a precizat Dan Bucă.

În zona alpină a Munților Gutâi, Rodnei și Țibleș, viteza vântului a depășit 80 km/h.

„A nins pe arii extinse. Vântul a suflat cu intensificări temporare de până la 65 km/h la Ocna Şugatag şi până la 78 km/h în zona de munte, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada. Pe crestele montane, vântul a prezentat intensificări temporare de până la 83 km/h”, a menţionat Dan Bucă.

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată sâmbătă dimineață, minus 10 grade Celsius, la stația meteo Iezer din Munții Rodnei.

„Stratul de zăpadă măsura până la 29 cm în Baia Borşa, 23 cm la staţia meteo Iezer, 21 cm la Firiza şi în Pasul Prislop, 19 cm la Moisei, 18 cm la Târgu Lăpuş şi în Pasul Gutâi, 17 cm la Cavnic, 4 cm în Baia Mare şi la Ocna Şugatag. Gheaţa este prezentă la malurile râurilor Ruscova, Iza, Mara şi Cavnic”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Prefecturii.

Bilanț Salvamont: zeci de intervenții și cazuri grave pe munte

ACTUALIZARE 9.58 În ultimele 24 de ore, salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a 85 de persoane aflate în dificultate pe munte. Dintre acestea, 32 au fost transportate la spital cu ambulanțele, iar restul au primit acordul de a fi duse la unități medicale cu mașinile aparținătorilor. Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic.

Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a explicat, într-o intervenție în direct la Digi24, că numărul mare de evenimente este determinat și de afluxul ridicat de turiști din această perioadă.

„Este perioada de vârf a sezonului de iarnă, tot ce înseamnă sărbători de sfârșit de an și vacanță școlară. Este practic vârful sezonului de iarnă. Știam că oamenii se vor îndrepta în număr foarte mare către munte.”

Potrivit acestuia, funcționarea parțială a pârtiilor a contribuit la supraaglomerarea celor deschise. În aceste condiții, au fost înregistrate numeroase accidente, multe dintre ele grave.

„Au apărut și acest număr mare de evenimente, multe dintre ele destul de grave și vorbim aici de fracturi de membre inferioare, fracturi de bazin, suspiciuni de fractură de coloană. Cele mai ușoare pe care le-ați menționat, fracturi de membre superioare, au fost și acelea pe care le-am permis să se meargă cu mașinile lor, cu mașinile aparținătorilor la spital.”

Sabin Cornoiu avertizează că numărul mare de intervenții ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru turiști. El atrage atenția în special asupra riscurilor din afara zonelor amenajate.

„Cei care merg în afara zonelor, în afara stațiunilor, care se îndreaptă către zona alpina inalta, să-și aleagă cu grijă traseu, acel grad de risc de avalansa pe care il anuntam. (...) În anumite locuri avem depuneri mari de zăpadă, sunt probleme deosebite, oamenii nu le vor putea evalua sau nu le pot vedea din cauza vizibilității reduse și se expun unor riscuri foarte mari.”

Zeci de mii de oameni fără curent electric

ACTUALIZARE 9.43 În județul Alba, aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică, iar circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă, din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba.

Localitățile afectate de lipsa apei sunt Iclod, Șona, Biia, Sânmiclăuș, Jidvei, Feisa, Glogoveț, Valea Lungă, Lunca și Lodroman.

Din cauza codului portocaliu de viscol și ninsori, DN 75 (Albac – Sălciua) și DN 74 (Presaca Ampoiului) sunt blocate pe ambele sensuri de copaci căzuți. Tot în județul Alba, în localitatea Ignățești (Roșia Montană), un drum de acces este blocat din cauza arborilor prăbușiți pe carosabil, aproximativ 100 de persoane aflându-se în zona afectată, autoritățile intervenind pentru deblocarea drumului.

În municipiul Alba Iulia, pompierii militari au intervenit pe străzile Arnsberg, Brădișor și Livezii pentru degajarea arborilor căzuți. De asemenea, în județ au fost primite mai multe sesizări privind cabluri electrice căzute pe carosabil sau pe proprietăți private.

Probleme au fost semnalate și în județul Harghita, unde peste 7.000 de utilizatori din zona Sovata – Corund au rămas fără energie electrică, din cauza avariilor provocate de vânt și ninsoare la posturile de transformare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, sunt nealimentate 87 de posturi de transformare, iar echipele distribuitorului intervin pentru remedierea defecțiunilor.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că informarea de cod portocaliu de vânt și viscol puternic în Munții Carpați este valabilă până sâmbătă, la ora 10:00, iar județul Harghita se află, de asemenea, sub incidența unui cod galben de vânt și ninsoare viscolită, cu rafale de până la 85 km/h, valabil până sâmbătă seara.

Știrea inițială

Trafic blocat din cauza ninsorilor

Circulația rutieră este blocată, sâmbătă dimineață, pe mai multe drumuri din țară, din cauza condițiilor meteo severe.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe DN 12C Gheorgheni – Lacu Roșu, în apropierea localității Lacu Roșu, județul Harghita, după ce, în urma ninsorii abundente, un arbore s-a prăbușit pe carosabil.

De asemenea, traficul rutier este oprit pe DN 75 Baia de Arieș – Bistra, în apropierea localității Muncelu, județul Alba, după ce, din cauza ninsorii abundente, mai mulți arbori au căzut pe carosabil.

Totodată, și pe DN 6 Orșova – Caransebeș, în apropierea localității Armeniș, județul Caraș-Severin, traficul este blocat, după ce, din cauza condițiilor de drum, două ansambluri rutiere au derapat și au rămas imobilizate pe carosabil.

Autoritățile precizează că niciunul dintre aceste evenimente nu a dus la rănirea unor persoane, la fața locului intervenind echipaje pentru eliberarea șoselelor.

Intervenții de urgență în Bistrița-Năsăud: evacuare cu șenilata

În județul Bistrița-Năsăud, ninsorile abundente au impus intervenții extinse ale voluntarilor, salvamontiștilor și pompierilor.

Voluntarii SVSU Bistrița au curățat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zăpada din municipiul Bistrița, intervenind cu prioritate în zonele intens circulate, dar și pentru a asigura accesul ambulanțelor și al pacienților la Spitalul Județean și la Serviciul de Ambulanță.

„Acces asigurat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa! Voluntarii SVSU intervin în zona Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, pentru degajarea zăpezii şi asigurarea accesului în incinta unităţii medicale”, a transmis, sâmbătă, primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany.

Potrivit acestuia, intervențiile vizează atât facilitarea circulației autospecialelor de intervenție, cât și accesul în siguranță al pacienților și aparținătorilor, în condiții de iarnă.

De asemenea, voluntarii SVSU acționează pentru degajarea zăpezii și menținerea accesului liber în incinta Stației Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, astfel încât ambulanțele să poată interveni rapid, fără întârzieri, în orice solicitare de urgență.

„Asigurarea funcţionării în condiţii optime a serviciilor de urgenţă rămâne o prioritate, iar intervenţiile vor continua ori de câte ori situaţia o impune”, a mai anunțat primarul.

Acesta a subliniat și importanța circulației pietonale în condiții de iarnă.

„Voluntarii SVSU intervin pentru eliberarea zăpezii de pe trotuare şi trecerile de pietoni, astfel încât deplasarea bistriţenilor să se poată face în siguranţă. Acţiunile continuă în toate zonele unde este nevoie, cu prioritate în punctele intens circulate, pentru a reduce riscurile şi a asigura condiţii cât mai bune de mobilitate pentru toţi cetăţenii”, a mai transmis primarul.

Salvamontiștii și pompierii au intervenit în zona greu accesibilă a localității Târlișua, pentru evacuarea unei persoane cu probleme medicale.

„Salvamontiştii au actionat împreună echipajul EPA Beclean şi ISU Bistriţa-Năsăud, echipaj şenilată”, au transmis salvamontiștii.

ISU Bistrița-Năsăud a precizat că, în jurul orei 02.15, Dispeceratul integrat ISU-SAJ BN a fost alertat cu privire la situația medicală.

„Din cauza stratului gros de zăpadă, accesul cu ambulanţa nu a fost posibil, evacuarea victimei până la drumul principal făcându-se cu senilata pe o distanţă de aproximativ 2 km. Persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 28 de ani, cunoscut cu afecţiuni cardiace, se afla într-o cabană izolată”, a transmis ISU.

Ulterior, bărbatul, conștient și cooperant, a fost transportat la spital.

Risc ridicat de avalanșă în Munții Făgăraș: incident grav la Bâlea Lac

Riscul de avalanșă este ridicat în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, unde a fost emis cod de pericol 4 din 5, pe fondul ninsorilor abundente din ultimele zile și al vântului puternic, care au dus la instabilitatea stratului de zăpadă. În aceste condiții, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii sau mari.

Meteorologii anunță că va continua să ningă și în următoarele zile, iar stratul de zăpadă ar putea crește cu cel puțin 20 de centimetri, ceea ce va menține un nivel ridicat de pericol. Riscul de avalanșă este însemnat și în Munții Bucegi, în Carpații Orientali, precum și în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, la altitudini mari.

În acest context, vineri, în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac. Cei doi schiori au scăpat teferi.

Salvatorii montani le recomandă turiștilor și schiorilor să manifeste prudență maximă și să respecte regulile de siguranță pe munte, în condițiile unui risc crescut de avalanșă.

Recomandările autorităților pentru șoferi

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă prudență sporită în trafic.

„Pentru a avea o deplasare în siguranță, în condițiile în care la nivelul țării este în vigoare o atenționare meteorologică care vizează fenomene periculoase (intensificări ale vântului, precipitații și zăpadă viscolită pentru zona centrală și de vest a țării), e important ca, înainte de a porni în călătorie, să vă informați cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți”, au transmis reprezentanții.

Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto trebuie să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

„Reamintim că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă”, au adăugat aceștia.

Editor : Ș.A.