Vreme foarte rece, ploi și vânt puternic în Capitală: cum se pregătește Primăria Generală pentru vijeliile așteptate joi în București

Meteorologii anunță câteva zile cu vreme foarte rece, ploi și vijelii în Capitală, dar și în restul sudului țării, ceea ce a făcut ca autoritățile să convoace Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care a decis ca Primăria Capitalei să ia măsuri pentru prevenirea accidentelor și distrugerilor provocate de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vânt puternic pentru joi ziua, urmat de un cod portocaliu de vijelii de joi noapte până vineri dimineață.

Avertizările meteorologilor

Potrivit prognozei meteo speciale emise de ANM pentru București, de joi, 2 octombrie, ora 10:00, până vineri, 3 octombrie, ora 09:00, vremea va fi închisă, vântoasă și deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală, ziua de până la 50...55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic pentru acest interval pentru joi, în intervalul orar 10:00 - 20:00, urmat de o avertizare cod portocaliu de vijelii, de joi seară, ora 20:00, până vineri dimineață la ora 10:00.

De vineri dimineață până sâmbătă, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40l/mp). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

Sâmbătă, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar valorile termice vor crește ușor. Temporar cerul va avea înnorări, iar în prima parte a zilei vor mai fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura

maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade Celsius.

Cum se pregătesc autoritățile din Capitală

În acest context, Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat miercuri măsuri pentru siguranţa cetăţenilor, arătând că se verifică şantierele, semafoarele şi panourile publicitare, iar ALPAB este pregătită să intervină pentru gestionarea arborilor afectaţi. De asemenea, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administraţia Străzilor Bucureşti, Apa Nova şi Termoenergetica asigură securizarea şantierelor proprii şi au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecţiuni.

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunţă vijelii şi rafale puternice de vânt în Bucureşti, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a dispus măsuri pentru protejarea cetăţenilor”, scrie intr-un comunicat al Primăria Capitalei.

Astfel, Poliţia Locală inspectează şantierele pentru a asigura securizarea utilajelor şi verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public iar echipele Administraţiei Străzilor Bucureşti sunt mobilizate pentru a verifica funcţionarea şi stabilitatea semafoarelor din oraş.

Angajaţii Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) sunt pregătiţi să intervină pentru gestionarea arborilor afectaţi de vijelie în parcurile administrate.

De asemenea, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administraţia Străzilor Bucureşti, Apa Nova şi Termoenergetica asigură securizarea şantierelor proprii şi au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecţiuni.

Primăria Capitalei pune la dispoziţia bucureştenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.

