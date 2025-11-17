Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice

ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă în toată țara, cu variații mari de temperatură și perioade frecvente de ploi în majoritatea regiunilor. După începutul de interval mult mai cald decât normal, urmat de răciri accentuate în 18 și 19 noiembrie, regimul termic va oscila din nou, iar în cea de-a doua săptămână valorile vor scădea treptat. Ploile sunt așteptate aproape zilnic, cu precădere în Banat, Crișana, Moldova, Oltenia și în zonele montane.

Banat

În prima zi de prognoză, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade. Apoi se va răci accentuat, astfel că în 18 și 19 noiembrie acestea vor coborî spre 8...10 grade.

În următoarele două zile se va încălzi din nou, spre maxime de 14...18 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat, astfel că regimul termic diurn se va situa între medii de 6...12 grade.

Nopțile vor avea variații semnificative în prima săptămână, de la medii de 6...8 grade în 17, 18, 21 și 22 noiembrie, spre 1...4 grade în 19 și 20 noiembrie. În a doua săptămână, minimele vor scădea treptat de la 4...6 spre 0...2 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată. Acestea se vor semnala aproape zilnic, dar pe arii mai extinse în 17, 21, 23 și 27 noiembrie.

Crișana

În prima săptămână din interval, vremea va avea variații semnificative. De la valori mult peste normal în prima zi, cu maxime între 19 și 21 de grade și minime între 6 și 9 grade, se va răci semnificativ în următoarele două zile, spre maxime de 7...9 grade și minime de -2...2 grade.

Ulterior se va încălzi din nou, la 13...17 grade ziua și 4...8 grade noaptea.

Din 21 noiembrie va urma un proces treptat de răcire, cu maxime în scădere de la 18 spre 8 grade și minime de la 8 spre 0 grade.

Precipitațiile vor fi prezente aproape în fiecare zi, cu probabilitate mai mare în 17, 21, 22 și 23 noiembrie.

Transilvania

Intervalul debutează cu un regim termic mult peste normal, cu maxime de 17...19 grade și minime de 2...6 grade. În 18 și 19 noiembrie se va răci semnificativ, cu maxime de 6...8 grade și minime de 0...4 grade, local ușor negative.

În următoarele două zile se va încălzi din nou, cu 12...16 grade ziua și 2...7 grade noaptea.

În a doua săptămână, vremea va intra într-un proces treptat de răcire, cu maxime spre 6 grade și minime spre 0 grade.

Probabilitatea de precipitații este mai ridicată în 18, 19, 23 și 26 noiembrie.

Maramureș

Vor exista oscilații termice semnificative. Debutul intervalului aduce maxime de 16...18 grade și minime de 4...6 grade. Urmează o răcire bruscă, cu maxime de 6...8 grade și minime de -4...2 grade, apoi o nouă încălzire spre 12...16 grade ziua și 4...6 grade noaptea.

Din 22 până în 30 noiembrie vremea se va răci ușor și treptat, cu maxime de 4...8 grade și minime de -2...4 grade.

Regimul pluviometric va fi excedentar, cu precipitații aproape zilnic.

Moldova

Prima săptămână aduce variații mari ale temperaturilor. Maximele vor fi între 16...18 grade în prima zi și 5...6 grade în 18–19 noiembrie. Minimele vor fi de 6...9 grade la început, scăzând ulterior spre 1...3 grade.

La începutul săptămânii a doua, temperaturile se vor apropia de mediile perioadei, urmând ca până la final să scadă treptat: maxime de 7...10 grade și minime de 2...4 grade.

Temporar vor fi precipitații, cu probabilitate ridicată în 19, 23, 24 și în perioada 27–30 noiembrie.

Dobrogea

La începutul intervalului, valorile termice vor fi mult peste normal, cu maxime de 17...20 grade. Pe 19 noiembrie se va răci semnificativ, cu maxime de circa 11 grade și minime de 5...6 grade.

Între 20 și 22 noiembrie va urma o nouă încălzire, cu 18...20 grade ziua și 10...13 grade noaptea.

După 23 noiembrie se conturează un trend descendent, cu maxime spre 10...12 grade și minime de 4...5 grade.

Probabilitatea de ploaie este mai ridicată în 19–20 noiembrie și 26–29 noiembrie.

Muntenia

La debutul intervalului, vremea va fi mult mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de 18...20 grade și minime de 3...5 grade.

Pe 19 noiembrie se va răci accentuat, cu maxime de 7...8 grade. Între 20 și 22 noiembrie temperaturile cresc din nou, la 16...18 grade.

În a doua săptămână se va răci treptat, cu maxime de 10...12 grade și minime de 2...3 grade.

Va ploua în 19–20 noiembrie și cu probabilitate mai mare în 24–29 noiembrie.

Oltenia

La începutul intervalului, regimul termic va fi peste mediile climatologice, cu maxime de 15...17 grade și minime de 2...3 grade.

Pe 19 noiembrie se va răci accentuat, cu maxime de 7...8 grade, apoi se va încălzi între 20 și 22 noiembrie, spre 12...15 grade.

Până la final, maximele vor fi de 10...12 grade, minimele de 2...4 grade.

Vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, mai extinse în 19, 22, 23 și 24 noiembrie.

La munte

În prima zi, temperaturile vor fi peste medie, cu maxime de 11...12 grade și minime de 4...5 grade.

În 18 și 19 noiembrie se va răci, cu maxime de 1...2 grade și minime de -4...-2 grade.

Între 20 și 22 noiembrie, vremea se va încălzi ușor, la 6...9 grade ziua și 2...4 grade noaptea.

Până la finalul intervalului nu vor fi variații mari: maxime de 2...5 grade și minime de -4...-2 grade.

Precipitațiile vor fi prezente în mare parte a intervalului, cu probabilitate mai mare în 19 noiembrie și între 22–29 noiembrie.

