Video Vreme instabilă până diseară. Meteorologii anunță ploi torențiale, vânt puternic și grindină în unele regiuni

Meteorologii anunţă instabilitate atmosferică accentuată pentru cea mai mare parte a ţării. FOTO: Shutterstock

Meteorologii au anunțat instabilitate atmosferică accentuată, sâmbătă, în mai multe regiuni ale ţării, unde se vor înregistra ploi cu caracter torenţial şi descărcări electrice. În plus, vântul va sufla cu putere.

Potrivit ANM, până sâmbătă, la ora 20,00, în centrul, sudul şi estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată şi vor fi perioade cu averse, însoţite pe arii restrânse de descărcări electrice.

„Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

Izolat, în regiunile sudice va cădea grindină.

„Sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte şi local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, au transmis meteorologii.

