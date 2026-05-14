Video Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină și ninsori la munte. Cât va mai dura valul de ploi și frig

Suntem la mijlocul lunii mai, dar în unele zone de munte a nins. La Arieșeni, în Bihor, drumurile au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă. În ultimele zile, aproape toată țara a trecut de la temperaturi de vară la vânt puternic şi ploi torenţiale. În sudul țării au fost și furtuni cu grindină. Elena Mateescu, director ANM, a explicat pentru Digi24 aceste schimbări de temperatură și a precizat cum va fi vremea în zilele următoare.

Dacă astăzi vremea continuă să fie rece, de vineri temperaturile vor crește din nou.

„Astăzi din punct de vedere termic, o vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 14 până la 21°. Vor mai fi posibile înnorări slabe, în special în zonele centrale, sudice, sud-estice ale țării, dar și la munte.

Nu în ultimul rând, minima nopții va fi una și ea destul de scăzută, 2, 12° noaptea care urmează. Mai scăzute în estul Transilvaniei, spre -1 grad, acolo unde și în această dimineață am înregistrat temperaturi negative, iar în Capitală am avut doar o minimă, în jurul a 10, 11°.

Mâine, o vreme în ușoară încălzire, deja atingem din nou pragul unei zile de vară, 25°. Posibil inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 24, 25° și de altfel, temperatura maximă în întreaga țară va fi cuprinsă între 19 până la 25°. Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ, la nivel punctiform, cu valori ale cantităților de apă în jurul a 10, 15 l/m² în special în jumătatea de vest, dar și în zona de munte. Iar sâmbătă e cardul temperaturilor cuprins între 19 până la 26° dar, în același timp, din nou, fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, izolat căderi de grindină și intensificări la munte și în zonele mai joase, dar în mod special în zona montană, acolo unde este posibil să consemnăm din nou viteze de peste 40-50km/h,” a precizat directorul ANM, Elena Mateescu.

Ninsorile în luna mai nu sunt un fenomen neobișnuit, spune meteorologul.

„Așa este, nu este o situație atipică, avem în statistic ca meteorologică, mai ales în zona montană înaltă, la Vârful Omu, de pildă, sau alte masive montane cu la altitudini mai mari, situații în care precipitațiile mixte s-au înregistrat până spre finalul primăverii și chiar debutul verii, tot acest context depinzând de circulația maselor de aer atunci când o masă de aer foarte rece predomină în zona țării noastre și care poate să determine scăderea temperaturilor sub pragul de îngheț și transformarea precipitațiilor lichide în formă solidă”, a explicat Elena Mateescu.

