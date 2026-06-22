Furtunile au început să facă probleme, în vestul țării. Vântul puternic, ploile torențiale și grindina au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade Celsius.

Pompierii din Bihor au fost chemați să intervină după o furtună puternică. Cele mai mari probleme le-a provocat vântul, care a doborât mai mulți copaci.

În alte părți ale județului, furtuna a adus grindină.

A plouat torențial și în județul Timiș. În Giroc, străzile au fost inundate zeci de minute, până când canalizarea a preluat întreaga cantitate de apă.

Un drum din județul Gorj a fost rupt de o viitură. Trei oameni au rămas blocați într-o mașină până când salavmontiștii au reușit să intervină.

Prognozele meteorologilor anunță că vremea extremă va continua. Episoadele de instabilitate atmosferică se vor muta, începând de astăzi, în centrul, sudul și sud-estul țării, acolo unde se vor manifesta prin averse torențiale, vânt în rafală de până la 60km/h, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii și episoade de vijelie.

Codul de instabilitate atmosferică este valabil până miercuri seara.

Editor : A.P.