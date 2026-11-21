Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt puternic, viscol și ninsori, valabilă de sâmbătă, 21 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 22 noiembrie, ora 20:00. La munte, rafalele vor atinge 100 km/h, iar în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri. În zonele afectate de viscol, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. În București, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 17 grade Celsius.

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben pentru zonele montane, unde vântul va avea intensificări puternice în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 - 22 noiembrie, ora 20:00.

La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge viteze de 80-100 km/h.

Foto ANM

Ninsori viscolite și vizibilitate redusă în Carpații Orientali

Sâmbătă, 21 noiembrie, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.400 de metri, vor fi ninsori viscolite și se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar pe creste rafalele vor ajunge la 80-100 km/h.

Din cauza viscolului, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Tot sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare și în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h.

Prognoza pentru București: temperaturi de până la 17 grade

În Capitală, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

De sâmbătă, 21 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 22 noiembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 16 și 17 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 2-5 grade.

Duminică, 22 noiembrie, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă, dar se vor menține peste cele obișnuite pentru această dată.

Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius.

Editor : Ș.A.