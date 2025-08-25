Live TV

Video Vreme la extreme în ultima săptămână de vară: temperaturile au coborât până la -1,7 grade. Meteorologii anunță când revine căldura

Data actualizării: Data publicării:
padure cu soare printre copaci
Foto: Gulliver/ Getty Images

Florinela Georgescu, director de prognoze al ANM, a declarat luni, la Digi24, că dimineața a fost una foarte rece în Transilvania și Maramureș, cu -1,7 grade la Miercurea Ciuc, temperatură apropiată de un record lunar. De miercuri însă, vremea se va încălzi treptat, iar spre finalul săptămânii sunt așteptate din nou valori de vară, de până la 35 de grade.

Meteorologul ANM a declarat că este „o dimineață rece, chiar foarte rece în Transilvania și Maramureș”. Potrivit Florinelei Georgescu, în depresiunile din partea de est a Transilvaniei, „temperaturile au coborât până la -1,7° la Miercurea Ciuc”, fiind o temperatură foarte apropiată de recordul lunar pentru această stație meteorologică.

Voi fi „multe valori termice sub 5 grade Celsius în partea de nord și de centru a teritoriului”, a mai precizat ea. 

De asemenea, potrivit meteorologului, „urmează o noapte foarte rece”: „Posibil ca mâine dimineață, chiar în partea de sud a țării, să fie mai rece decât în această dimineață”.

Aceasta a afirmat că „vremea caldă va reveni treptat începând de miercuri și nu ar fi exclus ca spre vineri, sâmbătă, să înregistrăm din nou valori termice spre 33 - 35 de garde, în special în Banat, în Crișana, în partea de sud a Olteniei și Munteniei”. 

Meteorologul a declarat și că nu este exclus ca și debutul lunii septembrie să fie unul cu temperaturi destul de ridicate.

„O altă veste bună pentru cei care încă mai au concedii în această perioadă este aceea că, tot de miercuri, precipitațiiile vor fi din ce în ce mai puține. Probabil chiar vor lipsi în zilele din a doua parte a săptămânii și, de asemenea, și intensificările vântului vor fi pe arii tot mai restrânse”, a mai adăugat ea. 

Ea a vorbit și despre situația de pe litoral, unde apa mării s-a răcit brusc.

„Încă este o mare rece astăzi, dar treptat, în zilele viitoare, odată cu schimbarea circulației aerului, temperaturile în apa mării vor crește, însă vom urmări ce se va întâmpla mai spre sfârșitul săptămânii, atunci când așteptăm o încălzire importantă a vremii”. 

„Ne apropiem de închiderea sezonului pe litoralul românesc. Dar dacă suntem mai doritori de o vreme mai blândă, mai calmă, recomand să urmărim cum evoluează vremea pe litoral în luna septembrie și, cine știe, poate chiar și la începutul lunii octombrie”, a mai precizat meteorologul. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
control de securitate bagaj de mana aeroport
2
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
3
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
4
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
5
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Digi Sport
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tanc Ucraina
„Schimbați jocul”. Un analist militar american, colonel în rezervă...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Discuții între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu despre Pachetul 2 al...
complice turc retinut bucuresti centrul vechi
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a...
Peter Szijjarto, Andrii Sîbiha
Şeful diplomaţiei ucrainene, către omologul din Ungaria: „Nu trebuie...
Ultimele știri
Insula din Italia unde caprele sunt o amenințare mai mare decât frecventele erupții vulcanice. Localnicii sunt terorizați de animale
Începutul de an școlar, sub semnul întrebării. Profesorii protestează în fața Ministerului Educației. Care sunt nemulțumirile lor
Bebeluş născut în ambulanţă, în drum spre un spital din București. „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
df
HARTĂ. Avertizare de la meteorologi pentru mai mult de o treime din țară
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade Celsius anunțate de meteorologi
Tulcea,,Romania,-,July,15:,European,City,Flooded,During,A
Inundații în nord-vestul României. Se anunță mai multe coduri de vreme rea în aproape toată țara
Noi avertizări meteo de furtuni.
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de avertizarea meteo
Hidratarea este esențială în zilele caniculare. Foto: Profimedia Images
HARTĂ Cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile ajung din nou la 38 de grade
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Fanatik.ro
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Surpriza de pe locul 1, în box office-ul nord-american. Pe 2, „Weapons”, care e aproape de 200 de milioane de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...