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Vreme mai caldă decât normal toată luna octombrie: ce spune ANM despre ploi. Prognoza meteo până pe 2 noiembrie

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Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în întreaga ţară până la începutul lunii noiembrie, cele mai mari abateri fiind estimate, în prima săptămână, în zonele montane şi în nord-est. Precipitaţiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării în intervalul 5-12 octombrie, iar ulterior se vor situa, în general, în jurul valorilor normale, anunţă marţi meteorologii.

Potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 5 octombrie - 2 noiembrie, în săptămâna 5-12 octombrie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane şi nord-estice.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, în regiunile nord-vestice regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în timp ce în restul ţării va fi deficitar.

În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale în întreaga ţară.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Şi în intervalul 19-26 octombrie temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale în întreaga ţară. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

În săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a ţării.

Editor : B.E.

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