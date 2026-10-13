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Vreme mai rece decât de obicei în toată țara. ANM a actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
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Foto: Profimedia
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Din articol
Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026 Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026 Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026 Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obişnuite pentru această perioadă până la începutul lunii noiembrie, iar apoi se vor apropia de valorile normale, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni publicate de ANM. Va ploua mai mult în sud-estul țării, dar mai puțin decât de obicei în celelalte regiuni.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și local în cele sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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