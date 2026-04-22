Vreme rea în aproape toată țara: ANM anunță vânt puternic, brumă și ninsori. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ

Meterologii anunţă vreme rece, cu depuneri de brumă, precipitaţii mixte, predominant ninsoare la munte, până vineri dimineaţă. Stratul nou de zăpadă va ajunge la 5 centimetri, iar vântul va sufla în unele zone cu rafale de 130 de kilometri la oră.

ANM anunţă că, miercuri (22 aprilie), la munte şi trecător în estul şi în sudul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii Orientali, va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă (în medie 5 cm).

„Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice şi sud-vestice, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40...45 km/h”, anunţă ANM.

Joi (23 aprilie) intensificări ale vântului vor fi în toate regiunile, cu rafale în general de 40...50 km/h, iar la munte şi în regiunile nordice, estice şi în centru, local de peste 55...60 km/h.

„Miercuri şi joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopţilor, pe alocuri, se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice şi în zonele deluroase din restul teritoriului”, transmit meteorologii.

Pentru perioada 23 aprilie, ora 09:00 – 23 aprilie, ora 22:00, a fost emisă o avertizare cod galben.

„Pe parcursul zilei de joi (23 aprilie), în Moldova, Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei şi Dobrogea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70...90 km/h”, a transmis ANM.

De asemenea, în intervalul 23 aprilie, ora 12:00 – 23 aprilie, ora 20:00, va fi cod portocaliu.

„În intervalul menţionat, în judeţele Botoşani, Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h. Intensificări puternice ale vântului vor fi şi în Carpaţii Meridionali, de Curbură şi în Munţii Apuseni, la altitudini de peste 1600 m, cu rafale de 90...130 km/h”, anunţă meterologii.

Foto: ANM

Editor : C.S.