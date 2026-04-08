Vreme rea în aproape toată țara: noi alerte de viscol, ploi, ninsori și vânt puternic. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, mai multe avertizări de vreme severă, cu ninsori viscolite, vânt puternic, precipitații mixte și o răcire accentuată în întreaga țară. Meteorologii anunță ninsori viscolite la munte și au emis coduri galben și portocaliu de viscol, valabile până joi.

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, vreme deosebit de rece, și la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol. Aceasta va fi valabilă de miercuri dimineața până vineri la ora 10:00.

Astfel, „temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h. Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol”.

ANM precizează că „până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp”.

De asemenea, meteorologii avertizează că „vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă”.

Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic

ANM a emis și un cod galben de ninsori viscolite la munte și vânt puternic, care va fi valabil miercuri, între 10:00 - 21:00.

„În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, informează meteorologii.

Cod portocaliu de viscol

A fost emis și un cod portocaliu de viscol pentru miercuri, valabil în intervalul 10:00 - 21:00.

Astfel, „local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m va fi viscol puternic cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”.

Cod portocaliu și galben pentru ziua de joi

ANM a emis o avertizare de cod galben de ninsori viscolite și intensificări ale vântului care va fi valabilă începând de miercuri seara de la 21:00 până joi dimineața la 10:00.

În intervalul menționat, în Carpații Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Începând de miercuri de la 21:00 și până joi la 10:00 va fi valabil și un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, mai avertizează ANM.

„Local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m va fi viscol puternic cu rafale de 100...120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, informează meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în București

Meteorologii estimează, pentru următoarele zile, o vreme mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în zona Municipiului Bucureşti, cu cer noros şi ploi slabe, posibil lapoviţă.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 9 aprilie,ora 9:00, în Capitală, valorile termice se vor situa sub cele obişnuite perioadei. Cerul va avea înnorări temporare şi trecător, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14 - 15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de trei grade.

De joi dimineaţa până vineri, la ora 10:00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei din calendar. Cerul va avea înnorări şi mai ales seara şi noaptea, temporar, vor fi precipitaţii slabe, sub formă de ploaie şi posibil lapoviţă.

Vântul va sufla slab şi moderat, maxima nu va depăşi 13 grade, în timp ce minima va oscila între două şi patru grade.

ANM precizează că, în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, ora 10:00, zona Municipiului se va afla sub o informare de vreme deosebit de rece.

