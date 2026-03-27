Vreme rea în mare parte din țară: ANM a emis noi alerte de furtuni, ninsori și vânt puternic. Zonele vizate de cod galben HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un cod galben de ploi torențiale și ninsori, valabil până luni în peste jumătate de țară. Meteorologii au emis și alte două coduri galbene de vânt puternic. 

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol. Aceasta va fi valabilă începând de vineri dimineața până luni la ora 10:00.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h”, informează ANM. 

Potrivit meteorologilor, „ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol”.

„Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și local de peste 40...60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice”, transmit meteorologii.

Cod galben de ploi și ninsori 

ANM a emis și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ și, la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol. Acesta va fi valabil de vineri dimineața până luni la ora 10:00.

Astfel, „în intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie)”.

„La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40...50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40...60 l/mp și pe alocuri de peste 70...80 l/mp”, informează meteorologii. 

Foto: ANM

Cod galben de vânt puternic 

A fost emis și un cod galben de intensificări ale vântului valabil vineri până la ora 22:00.

„În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h”, potrivit ANM.

Foto: ANM

ANM a emis încă un cod galben de vânt puternic care va fi valabil în intervalul 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00.

Astfel, „în Oltenia și jumătatea vestică a Muntenia local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...65 km/h”. 

Foto: ANM

Vremea în Capitală 

În București, vineri, vremea va fi vântoasă. Înnorările se vor accentua treptat și, începând din orele serii, va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50...65 km/h. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Sâmbătă, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...15 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu intesificări în prima parte a zilei, când se vor atinge viteze de 50...55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de de 5...7 grade.

Duminică, cerul va avea înnorări și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Meteorologii informează că în intervalul 27 martie, ora 10 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.

De asemenea, în intervalul 27 martie, ora 10 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare  și o atenționare meteorologică cod galben pentru ploi înseamnate cantitativ.

ANM mai precizează că în intervalul 27 martie, ora 10 - 28 martie, ora 17, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

