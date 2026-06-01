Vreme schimbătoare de la o zi la alta, în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM pentru fiecare regiune din țară

ANM a emis, luni, prognoza pe regiuni pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 01-14 iunie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi schimbătoare în majoritatea regiunilor, cu variații de temperatură de la o zi la alta și perioade cu ploi și averse.

Vremea în Banat 

În prima săptămână de prognoză vor fi alternanțe termice de la o zi la cealaltă, în condițiile unei structuri atmosferice foarte dinamice. Astfel, mediile maximelor vor varia între 24 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în data de 3 iunie, iar ale minimelor între 12 și 15 grade, cu cele mai scăzute în dimineața de 3 iunie.

În weekend se va încălzi ușor, astfel că, mediat regional, temperaturile maxime vor fi de 28 de grade, iar cele minime de 16 grade, iar în a doua parte a perioadei estimate, se va mai răcori puțin, spre un regim termic diurn cu medii de 26 de grade și nocturn de 14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi ridicată pe aproape tot intervalul, dar la început vor fi și mai însemnate cantitativ.

Vremea în Crișana

Vremea va fi în general instabilă, cu alternanțe termice de la o zi la cealaltă în prima săptămână de prognoză. În acest context, regimul termic va avea variații între medii ale maximelor de 22 și 28 de grade și ale minimelor între 12 și 14 grade.

În weekend valorile termice diurne se vor menține la valori de 27 de grade mediat regional, dar ulterior vor mai suferi doar o mică scădere, spre medii de 25 de grade, însă nopțile pe tot acest interval vor avea un traseu relativ constant, în jurul mediei de 14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi relativ ridicată în aproape toate zilele, dar la început sunt estimate și cantități de apă mai importante.

Vremea în Transilvania

În contextul variațiilor relativ bruște ale maselor de aer de la începutul intervalului, vremea va fi schimbătoare până în data de 5 iunie. Mediile diurne vor fi între 20 și 26 de grade, iar cele nocturne între 10 și 13 grade.

Apoi schimbările sub aspect termic nu vor mai fi semnificative, vor marca un parcurs de ușoară creștere până în 6 iunie și în finalul celei de a doua săptămână se va ajunge la maxime în medie de 24 de grade și minime de 12 grade.

Potențialul de instabilitate atmosferică va fi mare pe tot parcursul estimărilor de prognoză, astfel încât sunt așteptate averse în special după-amiaza.

Vremea în Maramureș

În prima săptămână de prognoză vremea va fi schimbătoare sub aspect termic, cu alternanțe semnificative în intervale scurte de timp, astfel că, mediat regional regimul termic diurn va fi de 21 de grade în 1 și 2 iunie, apoi va urca la 26 de grade în 3 iunie, ulterior va scădea la 23 de grade în 4 iunie și până la finalul celor două săptămâni va fi între 24 și 26 de grade.

Nopțile vor fi caracterizate de medii ale minimelor între 10 și 13 grade până în 7 iunie, dar pe restul intervalului vor avea doar mici abateri în jurul a 13 grade.

Sunt estimate perioade cu ploi în majoritatea zilelor, dar la început vor fi și cantități mai însemnate.

Vremea în Moldova 

Vremea va fi rece și în general instabilă în primele două zile din interval, astfel că temperaturile maxime vor avea în medie 18...20 de grade, iar cele minime 10...12 grade.

Din data de 3 iunie se va încălzi ușor până în 6 iunie, când mediile maximelor vor ajunge la 26 de grade, iar până la fina nu vor mai fi variații majore. Regimul termic nocturn, în perioada 6...14 iunie se va menține la 14 grade mediat regional.

Mediul atmosferic se va menține cu potențial convectiv pe aproape tot intervalul și va determina perioade cu ploi ce se vor manifesta cu precădere pe parcursul după-amiezilor.

Vremea în Dobrogea 

Primele două zile ale estimărilor vor fi caracterizate de valori termice mai mici decât în mod normal climatologic, cu medii ale maximelor de 20...22 de grade și ale minimelor de 12...14 grade.

Ulterior se va încălzi treptat, astfel că regimul termic diurn va fi în medie de 26 de grade iar cel nocturn de 16...17 grade, iar aceste valori vor fi specifice întregului interval.

Ploile își vor face resimțită prezența în majoritatea zilelor, dar mai consistente și mai extinse vor fi pe 1 si 2 iunie.

Vremea în Muntenia 

Vremea va fi în general instabilă și cu alternanțe termice zilnice până în data de 6 iunie. Maximele vor avea medii între 24 și 28 de grade, iar minimele între 12 și 16 grade. După această dată, chiar dacă se menține potențialul instabil, din punct de vedere termic va exista o redresare și o tendință doar de ușoară scădere până la final de interval, când se va ajunge la valori diurne de 26 de grade și nocturne de 15 grade, obținute evident prin mediere regională.

Vor fi averse în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, dar cu diferite grade de intensitate și de extindere spațială.

Vremea în Oltenia 

Masele de aer vor fi în continuă mișcare în prima săptămână a estimărilor meteorologice astfel că vor determina alternanțe termice chiar semnificative și rapide. Acest context va aduce mediile maximelor între valori de 24 și 28 de grade, iar ale minimelor între 12 și 15 grade.

Cu toate acestea, weekendul va fi caracterizat de vreme caldă, izolat chiar călduroasă, astfel că regimul termic diurn va fi la medii de 29 de grade și cel nocturn de 16 grade.

În a doua săptămână de prognoză nu vor mai fi variații mari, doar o ușoară tendință de scădere spre maxime de 26 de grade și minime de 14 grade, estimate la nivel mediat.

Regiunea se va regăsi sub influența parametrilor caracteristici instabilității atmosferice, ceea ce va determina apariția fenomenelor asociate în aproape fiecare după-amiaza, dar cu diferite grade de intensitate sau extindere spațială.

Vremea la munte 

Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a intervalului, dar masele de aer ce vor influența vremea vor avea caracteristici termice diferite, motiv pentru care în primele două zile va fi rece, cu medii ale maximelor de 14 grade și ale minimelor de 7 grade. Următoarea zi va aduce o ușoară încălzire, spre 17 grade mediat ziua și 8 grade mediat noaptea, apoi iar se va răci la medii de 14 grade diurn și 8 nocturn, însă din 6 iunie nu vor mai fi variații semnificative și valorile maxime vor fi în medie de 16 grade, iar cele minime de 8 grade.

Vor fi perioade cu ploi în majoritatea timpului, mai însemnate în 2 și 3 iunie, dar care vor acumula cantități mari în mod deosebit pe intervale lungi de timp.

Editor : C.S.

