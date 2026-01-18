Live TV

Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de aer cald, mediteranean vine spre România

termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Ger cumplit în România: mare parte din țară este sub cod galben. Meteorologii anunță temperaturi mult mai scăzute decât cele normale în această perioadă. În această dimineață, cele mai mici temperaturi au fost înregistrate la Miercurea Ciuc - minus 21 de grade Celsius, și -19 la Dej, în estul Transilvaniei. Azi vremea va fi una foarte rece, în cea mai mare parte a țării, inclusiv la București. De luni temperaturile cresc ușor, dar ne vom confrunta cu fenomenul de inversiune termică și ceață. De joi apare o ușoară tendință de încălzire, datorită unei mase de aer cald care vine dinpre Marea Mediterană și va aduce precipitații. Vestea prpastă este că apoi urmează un nou val de ger, până în jurul datei de 2 februarie, cu temperaturi mai mici decât mediile multianuale pentru această perioadă.

Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) Mihai Huștiu a oferit duminică dimineață, în direct la Digi24, date de ultimă oră despre vreme. Ca și sâmbătăp, cel mai frig în această dimineață a fost în estul Transilvaniei.

„Avem parte de ger în mare parte din țară, cu excepția zonei de vest a țării, unde și în această noapte temperaturile s-au menținut mai ridicate, -2° în extremitatea de vest, însă în rest temperaturile au coborât sub pragul de ger, sub -10°, chiar și în Capitală, -10° în această dimineață. Iar cele mai mici valori înregistrate noaptea de sâmbătă spre duminică au fost tot în estul Transilvaniei: -21° la Miercurea Ciuc și -19° la Dej. Temperaturi foarte coborâte au fost și în nordul Moldovei, -15, -17° și urmează încă trei nopți cu temperaturi comparabile cu ce am avut în această dimineață, adică noaptea temperaturi între -20 și -10 grade Celsius, în general, cu valori ușor mai ridicate în partea de vest a țării”, a declarat Mihai Huștiu.

Duminică, pe timpul zilei, vremea se va menține foarte rece, cu temepraturi ce nu vor crește la amiază mai mult de -5 grade Celsius, dar de luni se va înregistra o ușoară tendință de încălzire.

„Pe timpul zilei, temperaturile se mențin foarte coborâte, cel puțin astăzi,  duminică, temperaturi de -6, -8 grade prin sudul, estul țării, chiar prin centru, inclusiv în Capitală. Vom avea o zi mai rece, o zi de duminică în care temperatura nu trece nici la amiază de -5, -6°.  În schimb, la începutul săptămânii viitoare vom vedea că temperaturile pe timpul zilelor cresc ușor, mai ales în zonele deal și de munte. În zilele de marți și miercuri așteptăm temperaturi mai ridicate, spre 4-5°, dar în zonele joase vom vedea că temperaturile se mențin coborâte. Vom vorbi de inversiune termică, o să apară ceața sau nebulozitate stratiformă. De nebulozitate stratiformă vom avea parte și astăzi, în special pe partea de sud-sud-est. Precipitații nu sunt prognozate în aceste zile, decât cu totul izolat. Din ceață sau nebulozitate stratiformă poate să apară chiciura, fulguială sau burniță. În schimb vom avea parte de vânt ce suflă cu 40-50km/h prin sudul Banatului, prin partea de sud-est a țării, care amplifică și mai mult senzația de frig”, a explicat meteorologul ANM.

Huștiu a oferit și o veste mai bună: de la jumătatea săptămânii viitoare, un val de aer mai cald, dinspre Marea mediterană, va ajunge deasupra României, lucrur care va ajuta la oarecare creștere a temperaturilor.

„O schimbare în evoluția regimului termic ar ar fi după mijlocul săptămânii. După ziua de joi, 22 ianuarie, ar fi o tendință de încălzire. Atunci masa de aer foarte rece s-ar retrage către nordul, centru și estul Europei și dinspre bazinul Mării Mediterane ar urma să ajungă o masă de aer mai cald. Dar și în această situație precipitațiile se vor extinde ca arie. Vor fi precipitații mixte, cu depuneri de polei sau ninsori în anumite zone ale țării”, a spus Huștiu.

Perioada cu temperaturi scăzute nu se va încheia însă prea curând

„Estimările noastre pe următoarele săptămâni indică un regim termic de iarnă, un regim termic de iarnă rece, temperaturi care se vor menține sub mediile multianuale cel puțin în următoarele 2 săptămâni, deci până spre 2 februarie. Temperaturii scăzute vor fi mai ales pe partea de est-sud-est a țării, așa încât încălzirea ușoară pe care o așteptăm câteva spre mijlocul săptămânii, joi-vineri, nu va ține foarte mult. Cel mai probabil masa de rece ce staționează pe estul Europei va reveni deasupra țării noastre și temperaturile vor scădea din nou”, a încheiat meteorologul Mihai Huștiu.

