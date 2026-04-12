Video Vremea de Paște: maxime de până la 17 grade Celsius și ploi slabe în est. Unde se anunță soare și temperaturi mai ridicate

Ploi slabe în est și încălzire în zilele următoare

Vremea din prima zi de Paște va aduce temperaturi ușor mai scăzute decât normalul perioadei, însă valorile termice vor fi în creștere față de zilele anterioare, mai ales în vestul și sud-vestul țării, potrivit meteorologului ANM, Oana Păduraru, care a explicat la Digi24 cum va evolua vremea în următoarele zile.

„Deocamdată vorbim de temperaturi ușor mai scăzute față de cele normale pentru perioada în care ne aflăm, în special pe parcursul zilei. Totuși, maximele de astăzi vor fi ceva mai ridicate comparativ cu cele de ieri”, a explicat meteorologul.

Potrivit acesteia, temperaturile maxime se vor încadra, la nivel național, între 9 și 17 grade Celsius, cu valori mai ridicate în vestul și sud-vestul țării. În Capitală, maxima va ajunge la aproximativ 14-15 grade.

În ceea ce privește regimul nocturn, în continuare vor fi temperaturi scăzute în zonele depresionare, unde valorile pot coborî sub 0 grade. În schimb, pe litoral și în zonele deluroase din vest, minimele vor fi mai ridicate, situându-se în jurul a 7-8 grade.

Ploi slabe în est și încălzire în zilele următoare

Meteorologii anunță și condiții de instabilitate în anumite regiuni. În Moldova, Dobrogea și sudul Munteniei vor fi înnorări temporare și ploi slabe, în timp ce în zona montană, în special în Carpații Orientali, pot apărea precipitații mixte. În restul țării, vremea va fi în general frumoasă, cu intervale însorite.

„De mâine încolo ne așteptăm la o creștere mai semnificativă a temperaturilor, în special în vestul și sud-vestul țării, unde se pot atinge chiar 19-20 de grade Celsius, în condițiile unui cer variabil spre mai mult senin”, a mai precizat Oana Păduraru.

În zonele montane din vest, precum Apusenii sau Munții Banatului, vremea va fi în general bună, cu mult soare. În schimb, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, norii vor fi mai persistenți și pot aduce precipitații slabe, dar de scurtă durată.

Pe litoral, vântul nu va crea probleme, însă temperaturile din timpul zilei vor rămâne modeste, în jurul a 12 grade, din cauza influenței apei mării. Există șanse de ploi trecătoare în prima parte a zilei, însă vremea se va ameliora ulterior.

În București, ziua de Paște aduce cer variabil și șanse foarte reduse de precipitații. Temperatura maximă va fi în jurul a 15 grade, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Potrivit meteorologilor, începând din a doua zi de Paște, vremea va intra într-un proces de încălzire, iar temperaturile vor continua să crească în majoritatea regiunilor.

