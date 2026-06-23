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Video&Foto Vremea extremă lovește România: străzi inundate, copaci căzuți și gospodării sub ape. Peste 2.800 de oameni au rămas fără curent

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-06-23T200243.241
Vremea extremă lovește România: zeci de străzi inundate și gospodării sub ape. Foto: Meteoplus/ Facebook
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Din articol
Gospodării inundate şi copaci doborâţi în Hunedoara Peste 2.800 de oameni, fără curent în Harghita Craiova, sub ape după ploaia torențială: străzi blocate 

Vremea severă a provocat marți probleme în mai multe zone din țară. În județul Harghita, peste 2.800 de consumatori au rămas fără energie electrică după ce vântul puternic a avariat rețeaua de distribuție, în timp ce în Craiova zeci de străzi și curți au fost inundate în urma unei ploi torențiale, iar circulația a fost blocată în anumite zone. Autoritățile au intervenit în zeci de situații de urgență. Potrivit ISU Hunedoara, mai multe case și gospodării au avut de suferit după aversele torențiale.

Gospodării inundate şi copaci doborâţi în Hunedoara

Actualizare 21.09 Mai multe case şi gospodării au avut de suferit în urma unor averse torenţiale care au căzut, marţi după-amiază, în zona Văii Jiului, patru gospodării şi două case fiind inundate în oraşul Petrila, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

Pompierii militari au mai intervenit la Petroşani pentru degajarea unor copaci căzuţi peste un autoturism şi pentru evacuarea apei dintr-o curte şi anexele gospodăreşti ale acesteia.

De asemenea, echipele ISU Hunedoara au fost solicitate la degajarea unor crengi de mari dimensiuni căzute pe firele de electricitate, în municipiul Petroşani, precum şi la îndepărtarea unui copac prăbuşit pe acoperişul unei case din satul Mintia, comuna Veţel.

Judeţul Hunedoara s-a aflat marţi după-amiază sub avertizare Cod Portocaliu de fenomene meteo imediate, care s-au manifestat prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină de dimensiuni mici şi medii.

Peste 2.800 de oameni, fără curent în Harghita

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita a anunțat că 35 de posturi de transformare din localitățile Borzont, Ciumani și Joseni au fost afectate de avarii provocate de vânt, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică pentru 2.834 de consumatori.

Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunilor.

Județul Harghita se află sub avertizare meteo cod galben, iar meteorologii au prognozat până la ora 21:00 averse torențiale, intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 km/h și grindină.

Citește și: Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din Dolj, Olt și Argeș: viituri rapide și depășiri ale cotelor de inundație

Craiova, sub ape după ploaia torențială: străzi blocate 

În Dolj, municipiul Craiova a fost lovit pentru a doua zi consecutiv de ploi abundente, iar mai multe străzi și curți au fost inundate. În unele zone, apa de pe carosabil a depășit jumătate de metru, blocând complet circulația.

Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
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Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook | Poza 1 din 6
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook | Poza 2 din 6
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook | Poza 3 din 6
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook | Poza 4 din 6
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook | Poza 5 din 6
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook | Poza 6 din 6
Craiova, sub ape după ploaia torențială. Foto: Meteoplus/ Facebook
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Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că toate echipele Companiei de Apă Oltenia au fost mobilizate pentru evacuarea apei de pe străzi.

„Am avut 24 de străzi inundate şi patru copaci căzuţi. Toate echipele de la CAO sunt în teren, dar la cantitatea aceasta de ploi nu face faţă nicio canalizare din lume, mai ales că a ajuns peste cota de avarie canalul Râului”, a transmis edilul pe Facebook.

Pompierii din Craiova și Calafat au intervenit în 38 de situații de urgență generate de fenomenele meteo extreme, dintre care 35 au vizat evacuarea apei din gospodării, iar alte trei au fost pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme.

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Potrivit ISU Dolj, nu au fost înregistrate victime.

Pentru Craiova și zonele limitrofe au fost emise marți două avertizări RO-Alert cod roșu de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice, în timp ce întreaga regiune a Olteniei rămâne sub cod galben de precipitații.

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Editor : Ș.A.

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