Vin informații noi de la meteorologi: urmează două nopți foarte reci, cu temperaturi aproape de limita înghețului. De marți, însă, vremea se încălzește, iar spre finalul săptămânii vom avea chiar și 25 de grade Celsius în termometre.

Urmează două nopți foarte reci în toată țara, mai ales în Transilvania, în partea de est a Transilvaniei, în depresiuni. Mâine dimineață și posibil și în noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî spre minus 8 grade Celsius. Minus 4 până la zero grade Celsius în restul Transilvaniei, în Banat, în Crișana, Maramureș, potrivit directorului de prognoză al ANM Florinela Georgescu.

Temperaturi în jurul a zero grade în mare parte a Moldovei, dar și în partea de sud a țării, temperaturi care să nu depășească în general 2-4 grade.

La București, mâine dimineață, în partea de nord a orașului, de asemenea, nu este exclus ca temperatura să coboare spre zero grade.

Pe parcursul zilei de mâine, temperaturi comparabile cu ce am avut astăzi (duminică, 19 octombrie). În continuare, sub normalul acestei perioade, în general opt la 17 grade, urmând ca de marți, treptat, temperaturile să înceapă să crească.

O creștere simțitoare este de așteptat de joi încolo, când în partea de sud a țării este posibil ca maximele să ajungă la 25, poate 26 de grade, deci să trecem foarte rapid, în câteva zile, de la o vreme foarte rece la una cu temperaturi ușor peste normalul perioadei.

De marți încolo doar pe arii restrânse vor fi ploi slabe în regiunile vestice și centrale ale țării.

Vreme frumoasă va fi și în Capitală, potrivit meteorologului ANM. Vor fi două nopți mai reci la noapte și mâine noapte, după care creșterea de temperatură va fi una simțitoare. Dacă mâine, maxima se va opri, probabil, undeva la 15-16°, de joi încolo temperaturi peste 20°.

