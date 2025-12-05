Vremea se anunță schimbătoare în primul weekend de iarnă. Vântul va prinde putere în toată țara, iar astăzi temperaturile vor atinge 16°C, dar de sâmbătă vor scădea în majoritatea regiunilor. Un cod roșu de vânt puternic a fost emis în această dimineață, valabil până la ora 9:00, pentru mai mult localități din Caraș-Severin.

ACTUALIZARE 07:45 Un cod roșu de vânt puternic a fost emis în această dimineață, valabilă până la ora 09:00, în mai multe localități din județul Caraș-Severin. Astfel, se vor înregistrat intensificări puternice și susținute ale vântului care

vor depăși la rafală 90 km/h., în următoarele localități: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia.

Știrea inițială. Meteorologul Iris Răducanu, din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a precizat vineri dimineață, în direct la Digi24, cu referire la intensificările vântului, care au fost prezente chiar și în cursul zilei și al nopții precedente, că au fost prezente mai ales în sudul Banatului. Pe lângă codul portocaliu, care este în vigoare încă de ieri după-amiază, de la ora 16:00, au fost emise și două coduri roșii pentru astfel de manifestări, pentru că situația a impus-o în acea zonă.

Codul portocaliu va expira însă în câteva ore. Mai rămâne în vigoare codul galbenă până în această seară, iar dacă situația o va impune, vor fi emise alte mesaje de atenționare sau avertizare pentru intensificări ale vântului. Acestea vor fi prezente în mai multe zone din țară, nu doar în cele deja aflate sub incidența codurilor meteo.

Valorile termice se mențin și astăzi destul de ridicate și vor ajunge până în jurul a 15 grade Celsius, valori cu mult mai ridicate față de normele specifice perioadei în care ne aflăm. În mod normal, temperaturile nu ar trebui să depășească 7°. În această după-amiaza însă, valorile, după cum estimează modelele de prognoză, vor ajunge chiar până la 15°.

Urmează o ușoară răcire a vremii la finalul acestei săptămâni, dar chiar și așa, în mare parte din țară, valorile termice vor rămâne totuși peste cele specifice perioadei. Din punct de vedere al precipitațiilor, meteorologii se așteaptă ca acestea să fie în primul rând în general slabe cantitativ. Pe arii restrânse, în partea de sud și de est a teritoriul lui va fi tendință în continuare să persiste nebulozitatea joasă stratiformă, condiții de ceață noaptea și dimineața, în timp ce în regiunile intracarpatice vor fi înnorări temporare și probabilitate mai mică să apară ploile.

