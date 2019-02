Vremea în România până pe 3 martie. Temperaturile vor scădea considerabil în mare parte din țară

Vremea va continua să fie schimbătoare, cu perioade în care temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade Celsius, dar şi cu intervale în care valorile termice vor scădea considerabil, chiar şi până spre zero grade Celsius, în zona Maramureşului, în timp ce precipitaţiile îşi vor face simţite prezenţa după 21 februarie, arată prognoza de specialitate, valabilă pentru următoarele două săptămâni (18 februarie - 3 martie), publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

FOTO: Gulliver/ Getty Images

În Banat, până pe 21 februarie, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsă între 10 şi 14 grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra pe parcursul zilei de 19 februarie. Spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci semnificativ, astfel încât media maximelor va scădea spre 2 - 4 grade în zilele de 23 şi 24 februarie. În a doua săptămână, valorile termice vor fi în general constante şi apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa în medie între 6 şi 8 grade. Media minimelor va fi cuprinsă între -2 şi zero grade, cu excepţia nopţilor din perioada 23 - 25 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie între -6 şi -4 grade. Vor fi precipitaţii slabe în zilele de 21 şi 22 februarie şi, local, în perioada 28 februarie - 3 martie.



În Crişana, în primele două zile, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 - 13 grade, urmând ca spre mijlocul primei săptămâni media să scadă spre valori de 8 - 9 grade. Răcirea va continua şi va semnificativă spre finalul săptămânii, când maximele vor ajunge, în medie regională, la 2 - 3 grade, în zilele de 23 şi 24 februarie. În a doua săptămână de prognoză, valorile termice vor fi în general constante şi apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, în medie, între 6 şi 8 grade. Media regională a minimelor va fi cuprinsă, în general, între -2 şi zero grade, mai puţin în nopţile din 23 şi 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie cuprinsă între -7 şi -6 grade. Precipitaţii slabe se vor semnala în data de 21 februarie, dar local şi în ziua de 22 februarie, precum şi în perioada 28 februarie - 3 martie.



În Transilvania, până pe 20 februarie, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 9 - 10 grade, după care vremea se va răci, mai semnificativ la finalul primei săptămâni, când media va coborî spre -1, chiar un grad Celsius. În a doua săptămână, valorile termice vor fi în general constante şi apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele vor fi, în medie, de 4 - 5 grade. Temperaturile nocturne vor fi preponderent negative pe tot parcursul intervalului, astfel încât media regională a minimelor va fi cuprinsă între -5 şi -1 grad, exceptând nopţile din 23 şi 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie de la -12 la -10 grade. Se vor semnala precipitaţii slabe în zilele de 22 şi 23 februarie şi pe spaţii mai mici în 21 februarie, iar local şi în a doua săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în perioada 28 februarie - 3 martie.



În Maramureş, în primele două zile din intervalul de prognoză, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 10 - 11 grade, urmând ca spre jumătatea primei săptămâni media să scadă spre valori de 6 - 7 grade. Răcirea va continua şi va fi semnificativă spre finalul săptămânii, când maximele vor ajunge, în medie, la 0 - 2 grade, în zilele de 23 şi 24 februarie. În a doua săptămână, valorile termice vor fi în general constante şi apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, în medie, între 4 şi 6 grade. Media regională a minimelor va fi cuprinsă, în general, între -3 şi zero grade, cu excepţia nopţilor din 23 şi 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie în jurul valorii de -8 grade. Vor fi precipitaţii slabe în data de 21 februarie, dar local şi în 21 - 23 februarie, precum şi în perioada 27 februarie - 3 martie.



În Moldova, în primele trei zile, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 10 - 11 grade, urmând ca în a doua parte a primei săptămâni media să scadă accentuat, spre valori apropiate de pragul de îngheţ în zilele de 22, 23 şi 24 februarie. În a doua săptămână, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, iar maximele vor fi, în medie, între 4 şi 7 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, media regională a minimelor se va situa, în general, între -3 şi zero grade, mai puţin în nopţile din 23 şi 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie în jurul valorii de -7 grade. Vor fi precipitaţii slabe în data de 21 februarie, dar local şi în 21-23 februarie, precum şi în unele zile ale intervalului 24 februarie - 3 martie.



În Dobrogea, vremea va fi caldă în intervalul 18 - 21 februarie, când se vor înregistra, în medie, valori maxime diurne în jurul a 10 grade, apoi se va răci semnificativ, astfel încât media va coborî sub 3 grade în perioada 22 - 24 februarie. Ulterior, temperaturile maxime vor avea medii de 7 - 9 grade. În ceea ce priveşte media temperaturilor minime, estimăm valori de 2 - 4 grade până pe 22 februarie, şi între -4 şi -2 grade în intervalul 23 - 25 februarie. Ulterior, minimele nocturne vor creşte uşor, media lor încadrându-se între -1 şi un grad Celsius. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată pe data de 22 februarie, apoi precipitaţii slabe vor fi posibile în fiecare zi, dar cu precădere în intervalul 25 - 27 februarie.



În Muntenia, în primele patru zile, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 10 - 12 grade, urmând ca în a doua parte a primei săptămâni media să scadă accentuat, spre valori de 0 - 3 grade, în zilele de 23 şi 24 februarie. În a doua săptămână, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, urmând ca maximele să fie, în medie, între 6 şi 9 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, media regională a minimelor se va situa, în general, între -2 şi 2 grade, exceptând intervalul 22 - 25 februarie, în care nopţile vor fi mai reci, cu o medie în jurul valorii de -6 grade. Vor fi precipitaţii slabe în data de 22 februarie, dar, posibil, şi în unele zile ale intervalului 25 februarie - 3 martie.



În Oltenia, în intervalul 18 - 21 februarie, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 11 - 14 grade, urmând ca această medie să scadă accentuat, spre valori de la un grad la 4 grade Celsius, în intervalul 22 - 24 februarie. În a doua săptămână, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, în medie, între 7 şi 10 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, media minimelor va fi, în general, între -2 şi 2 grade. Excepţie face intervalul 23 - 25 februarie, în care nopţile vor fi mai reci, cu o medie în jurul valorii de -5 grade. Vor fi precipitaţii slabe în data de 22 februarie, dar posibil şi în unele zile ale intervalului 26 februarie - 3 martie.



La munte, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea se va răci treptat, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 6 grade pe 18 februarie până la -9 grade în ziua de 22 februarie. Media temperaturilor minime va scădea, de asemenea, de la -2 grade, pe 18 februarie, pâna la -12 grade în intervalul 23 - 24 februarie. În perioada 25 februarie - 3 martie, tendinţa va fi în general de creştere, cu medii ale temperaturilor maxime între -4 şi -2 grade, iar a celor minime, în general, între -11 şi -5 grade. Începând din 20 februarie, vor fi precipitaţii, mai ales ninsori, aproape în fiecare zi, dar cu probabilitate mai ridicată în intervalele 21 - 23 februarie şi 26 februarie - 3 martie.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

Sursa: Agerpres

Etichete:

,

,

,

,