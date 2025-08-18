Live TV

Vremea în ultimele zile de vară, în fiecare regiune a țării. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Data publicării:
oameni pe malul unui lac si apus de soare
Foto: Profimedia Images
Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania  Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea  Vremea în Muntenia  Vremea în Oltenia  Vremea la munte 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru fiecare regiune din țară, valabilă în intervalul 18 - 31 august, respectiv în următoarele două săptămâni. Meteorologii anunță că urmează zile caniculare, cu temperaturi de până la 36 de grade în unele regiuni, dar și perioade mai reci. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în jurul datelor de 22 și 24 august.

Vremea în Banat

În primele două zile media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apoi, până în 21 august, se va încălzi și se vor atinge, în medie, maxime de 35 de grade. Vor urma alte două zile de răcire, de aproximativ 8 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va încălzi ușor și treptat, astfel că în ultimele zile, temperaturile maxime, vor atinge, în medie, 32...34 de grade.

Media minimelor termice va fi de 14...15 grade în primele trei nopți, va crește în cea de a patra, când va atinge 18...20 de grade, pentru ca între 23 și 25 august să tindă spre valori mai mici, de 11...13 grade. Din 26 august se va resimți o creștere și a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăși 16...17 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Crișana

Temperaturile maxime vor fi, în medie, de 29 de grade, în zilele de 18 și de 19 august. Vor urma două zile de încălzire, cu 5...6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 22 august, media maximelor termice va fi de doar 25...26 de grade și se va menține în apropierea acestor valori până în 27 august.

În ultimele zile de prognoză se va încălzi din nou și media maximelor termice va tinde spre 32...33 de grade. Minimele termice vor fi în medie de 14 grade, până în dimineața zilei de 21 august. În următoarea noapte se va încălzi cu aproximativ 4 grade, pentru ca între 23 și 25 august media temperaturilor minime să scadă spre 10 grade.

Până la finalul intervalului de prognoză nopțile vor fi tot mai calde, cu o medie a minimelor de temperatură care va ajunge la 15...16 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Transilvania 

Valorile termice diurne vor fi în creștere, de la o medie de 22 de grade în prima zi, până în jurul valorii de 30 de grade în data de 21 august. În următoarele două zile se va răcori cu 5...6 grade, iar până în 27 august nu vor mai fi variații semnificative ale temperaturilor diurne. Va urma o nouă încălzire, astfel că la finalul intervalului de prognoză, maximele termice vor fi în medie de 29...30 de grade.

Media minimelor termice va scădea până în 21 august, când va fi de 11...12 grade.

Vor urma două nopți cu temperaturi ușor mai ridicate, apoi, între 24 și 26 august se va răcori și mediile minimelor de temperatură vor coborî spre 9 grade. Din 27 august temperaturile minime vor crește, din nou, spre o medie de 11...12 grade.

Averse pe arii extinse și însemnate cantitativ vor fi în data de 18 august și în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Maramureș

La începutul intervalului media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 26 de grade, apoi, până în 21 august, se va încălzi și va ajunge la 31...32 de grade. Vor urma două-trei zile de răcire, cu aproximativ 8 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va încălzi ușor și treptat, astfel că în ultimele zile, temperaturile maxime, vor atinge, în medie, 29...30 de grade.

Media minimelor termice va fi de 13 grade în primele trei nopți, va crește în cea de a patra, când va atinge 15...17 grade, pentru ca între 23 și 25 august să tindă spre valori mai mici, de 9...10 grade.

Din 26 august se va resimți o creștere și a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăși 13...14 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Moldova

În zilele de 18 și 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 25 de grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5...6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 24 de grade și se va menține în apropierea acestei valori până în 27 august.

În ultimele zile se va încălzi și media maximelor va tinde spre 30 de grade. Minimele termice vor fi în medie de 13...14 grade, până în 21 august, dimineața. În următoarea noapte se va încălzi cu 3 grade, pentru ca între 23 și 25 august media temperaturilor minime să scadă spre 12 grade.

Până la finalul intervalului de prognoză, media minimelor de temperatură va ajunge, treptat, la 14...15 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în intervalul 22...24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Dobrogea 

La începutul intervalului, media maximelor de temperatură va fi de 32 de grade, apoi, în zilele de 19 și 20 august, va scădea până spre valori în jurul a 28 de grade. În următoarele două zile se va încălzi, iar media temperaturilor maxime va urca din nou spre 32 de grade. Din data de 23 august maximele vor avea, în medie, la valori cuprinse între 27 și 30 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 17 și 21 de grade în prima săptămână și între 15 și 18 grade, în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ, vor fi în data de 19 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Muntenia 

În prima zi de prognoză media maximelor termice va fi de 31 de grade, în următoarea va scădea până la 25...26 de grade, apoi se va încălzi, iar în data de 22 august, media va tinde spre 35...36 de grade.

În 23 august se va răci din nou, media temperaturilor maxime va fi de 28 de grade și se va menține în jurul acestei valori până în 28 august. Ultimele zile ale lunii august vor aduce o nouă încălzire, ușoară de această dată. Media minimelor termice va avea valori între 15 și 18 grade în prima săptămână și între 13 și 15 grade în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ, vor fi în zilele de 18 și de 19 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea în Oltenia 

La începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice va fi de 28 de grade, apoi, în 19 august, va scădea până spre 26 de grade. În următoarele două zile se va încălzi, iar media temperaturilor maxime va urca spre 34 de grade.

Din data de 23 august maximele vor avea, în medie, valori cuprinse între 28 și 33 de grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 14 și 18 grade în prima săptămână și între 13 și 16 grade, în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ, vor fi în data de 18 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Vremea la munte 

În zilele de 18 și de 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 16 grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5...6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 16 grade și se va menține în apropierea acestei valori până în 27 august.

În ultimele zile de prognoză se va încălzi ușor și treptat, iar media maximelor va tinde spre 21 de grade. Minimele termice vor fi în medie de 8...10 grade, până în 21 august, dimineața. În următoarea noapte se va încălzi cu 3...4 grade, pentru ca între 23 și 31 august media temperaturilor minime să aibă variații între 6 și 10 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și însemnate cantitativ în data de 18 august, precum și în intervalul 22...24 august.

Editor : C.S.

