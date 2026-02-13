Live TV

Foto: Getty Images
Posibile ninsori în martie 

Capitala și 13 județe se află sub cod galben de ceață. Vizibilitatea este scăzută chiar și sub 50 de metri. Meteorologii anunță însă că în acest weekend se vor înregistra chiar și 17 grade Celsius, iar duminică vremea va intra într-un proces de răcire.

„Alternanțele de vreme mai caldă urmate de perioade mai reci devin un tipar de vreme normală. Dacă astăzi contăm pe temperaturi maxime între 5-13°C, cu 7° în Capitală, mâine este posibil ca în partea de vest a țării să atingem valori de 16-17°C, chiar și în zonele din partea de sud, sud-est, valori de peste 10°, cu 12-13° în Capitală. 

Însă, de duminică vremea va intra într-un proces de răcire, la început în partea de vest, nord și centru a țării, apoi, începând de luni, săptămâna viitoare și cel puțin până joi, vom vorbi din nou de temperaturi ce vor caracteriza o vreme rece, geroasă noaptea și dimineața. Practic, diferențele de temperaturi vor fi de 10°C, dacă luăm în considerare ziua de sâmbătă, în partea de vest a țării, cu 6-17°, duminică doar 6-7° cel mult la nivelul maximelor. 

Minimele pe parcursul săptămânii viitoare, în prima jumătate vor scădea treptat, iar la valori sub pragul de ger, -10°C, în mod deosebit în zonele centrale, nordice ale țării, până la -2, -3°C pe litoral, chiar și în Capitală -5°. 

Odată cu masa de aer mai rece, este posibil să consemnăm precipitații, la început sub formă de ploaie, lapoviță, apoi vor predomina ninsorile, în mod deosebit la munte, acolo unde se va depune și strat de zăpadă nou. Cu siguranță și în zonele mai joase de relief este posibil să consemnăm pe parcursul săptămânii viitoare, în special începând de luni noaptea, ninsori”, afirmă Elena Mateescu. 

Directorul ANM spune că actualizarea estimărilor din această dimineață pentru intervalul 16 februarie - 16 martie păstrează același semnal din perspectiva evoluției condițiilor meteorologice, adică perioade mai calde, urmate de perioade mai reci. 

„Iarna 2025-2026 va fi la finalul acesteia caracterizată prin temperaturi medii mai coborâte decât normele specifice date din calendar, după care vorbim de o probabilitate ca cel puțin prima jumătate a lunii martie să mențină același semnal, cu valori de temperaturi ușor peste norme, în special în săptămâna 9-16 martie”, arată aceasta. 

Posibile ninsori în martie 

Meteorologul nu exclude ninsorile la începutul primăverii. 

„Este posibil și nu trebuie să excludem această probabilitate, dacă luăm în considerare cel puțin săptămâna 2-9 martie, în care, pentru partea de est, respectiv zona Moldovei, temperaturile sunt în medie mai coborâte, iar în restul țării temperaturi apropiate de normal în medie. Așadar, nu excludem ca perioade cu câteva zile mai cald, urmate de perioade cu câteva zile mai rece să fie de interes și în prima lună din primăvară, care poate să păstreze fenomene specifice sezonului alb, așa cum s-a întâmplat cel puțin în ultimii ani”, susține Mateescu. 

