Deși începând de vineri, 24 octombrie, vremea se răcește în partea de vest, centru și nord, în sud și sud-est mercurul din termometre poate urca până la 22 de grade, a anunțat joi, 23 octombrie, Elena Mateescu, șefa ANM, la Digi24.

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat că în vest, centru și nord maximele vor urca până la 14 - 15 grade Celsius. De asemenea, în weekend, la altitudini mari, s-ar putea semnala și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Din punct de vedere termic, începând de mâine, o vreme în răcire, în special în partea de vest, centru și nord, acolo unde temperaturile maxime vor avea valori, cel mult, până la 14 - 15 grade. În sud, sud-est vor fi mai fi posibile valori de 22 de grade.

Zilele de sâmbătă și duminică, un ecart cu mici variații din perspectiva regimului de temperatură la nivelul maximelor, și anume valori de 10 până la 19-20 de grade. Nu excludem ca, la altitudini mai mari de 1.700 m, să consemnăm și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Precipitațiile vor fi de interes, la acest final de săptămână, în cea mai mare parte a țării”, a declarat Elena Mateescu.

Amintim că două atenționări cod galben de vânt puternic intră în vigoare din această noapte. Va fi afectată cea mai mare parte a vestului și centrului țării, dar și Oltenia. Prima alertă de vânt puternic este valabilă de joi seară, ora 21:00, până vineri dimineață la ora 10:00 și afectează Banatul, Crișana, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

Al doilea cod galben de vânt intră în vigoare vineri de la ora 10:00 și este valabil până la ora 21:00.

Cum va fi vremea joi și vineri în București

În Capitală, de joi seară și până vineri dimineață, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8...10 grade.

Vineri, în București, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18...20 de grade Celsius.

Citește și:

Schimbări bruște ale vremii la sfârșit de octombrie. Meteorologii anunță un val de căldură, urmat de temperaturi scăzute și ploi

Editor : A.M.G.