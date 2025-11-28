Vremea se va menține ploioasă în cea mai mare parte a țării până duminică, fiind în vigoare o atenționare de precipitații însemnate cantitativ, potrivit directorului general ANM, Elena Mateescu. Aceasta a spus, în cadrul unei intervenții de vineri la Digi24, că la munte, în special pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În ultima zi din toamnă vor fi temperaturi maxime de 3 – 13 grade Celsius în țară, cu un maxim de 7 grade Celsius în Capitală. Începând cu 1 decembrie, temperaturile vor urca.

„Până duminică seara rămâne în vigoare atenționarea meteorologică care vizează ploile importante cantitativ și precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcirea vremii.

Duminică vremea va fi în ameliorare, astfel încât debutul lunii decembrie va fi caracterizat la scara întregii țări de un ecart al maximelor între 5 până la 12 grade Celsius, cu 9 - 11 grade Celsius în Capitală.

Până atunci, ploi în cea mai mare parte a țării. La munte, în special pe creste precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Contăm pe cantități de apă de 10 - 25 l/m² iar în partea de sud și sud-est, dar și în zona Carpaților Meridionali, valori mai mari 35 – 45 l/m² și local 60 – 80 l/m².

În aria avertizată de cod galben până mâine dimineață, zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, sudul județului Hunedoara, zona de munte a județului Mehedinți, ploi însemnate cantitativ, izolat chiar peste 40 l/m².

Din punct de vedere termic, menționăm temperaturi în scădere comparativ cu intervalul anterior, un ecart al maximelor, de pildă, pentru ziua de mâine 3 – 16 grade Celsius. Duminică, ultima zi din toamna 2025 vor fi 3 – 13 grade Celsius, cu 7 grade Celsius în Capitală.

Primele zile din luna decembrie din acest an, temperaturi de până la 13 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în jumătatea sudică a țării, adică 9 – 11 grade Celsius în București”, spune meteorologul Elena Mateescu.

În ceea ce privește ninsorile, aceasta spune că stratul consistent de zăpadă, care reprezintă un strat acumulat și din perioadele anterioare, se va semnala în zona montană, la altitudini de peste 1400 – 1500 m, acolo unde sunt deja grosimi de peste 1 m, spre exemplu la Vârfu Omul.

„Din acest episod, pe creste este posibil să cumulăm cantități sau strat de zăpadă de 10-15 cm”, spune directorul general al ANM.

Vremea de 1 decembrie

În Capitală, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu ultima zi din noiembrie: 9 – 11 grade Celsius. „Este posibil să avem ceață în primele ore ale zilei. La scara întregii țări, maxime între 5 până la 12 grade Celsius”.

„Nu excludem ca în continuare, în zona montană din partea de nord, centru a țării, să mai consemnăm, la altitudini mai mari de 1400-1.500 precipitații mixte”, mai spune Mateescu.

