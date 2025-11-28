Live TV

Video Vremea la sfârșit de toamnă: Temperaturi maxime de 13 grade Celsius. Din 1 decembrie se va încălzi. Unde vor fi ninsori

Data actualizării: Data publicării:
vreme lapovita ploaie ninsoare oras umbrela seara
Foto: Getty Images
Din articol
Vremea de 1 decembrie 

Vremea se va menține ploioasă în cea mai mare parte a țării până duminică, fiind în vigoare o atenționare de precipitații însemnate cantitativ, potrivit directorului general ANM, Elena Mateescu. Aceasta a spus, în cadrul unei intervenții de vineri la Digi24, că la munte, în special pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În ultima zi din toamnă vor fi temperaturi maxime de 3 – 13 grade Celsius în țară, cu un maxim de 7 grade Celsius în Capitală. Începând cu 1 decembrie, temperaturile vor urca.

„Până duminică seara rămâne în vigoare atenționarea meteorologică care vizează ploile importante cantitativ și precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcirea vremii. 

Duminică vremea va fi în ameliorare, astfel încât debutul lunii decembrie va fi caracterizat la scara întregii țări de un ecart al maximelor între 5 până la 12 grade Celsius, cu 9 - 11 grade Celsius în Capitală. 

Până atunci, ploi în cea mai mare parte a țării. La munte, în special pe creste precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Contăm pe cantități de apă de 10 - 25 l/m² iar în partea de sud și sud-est, dar și în zona Carpaților Meridionali, valori mai mari 35 – 45 l/m² și local 60 – 80 l/m². 

În aria avertizată de cod galben până mâine dimineață, zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, sudul județului Hunedoara, zona de munte a județului Mehedinți, ploi însemnate cantitativ, izolat chiar peste 40 l/m².  

Din punct de vedere termic, menționăm temperaturi în scădere comparativ cu intervalul anterior, un ecart al maximelor, de pildă, pentru ziua de mâine 3 – 16 grade Celsius. Duminică, ultima zi din toamna 2025 vor fi 3 – 13 grade Celsius, cu 7 grade Celsius în Capitală. 

Primele zile din luna decembrie din acest an, temperaturi de până la 13 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în jumătatea sudică a țării, adică 9 – 11 grade Celsius în București”, spune meteorologul Elena Mateescu. 

În ceea ce privește ninsorile, aceasta spune că stratul consistent de zăpadă, care reprezintă un strat acumulat și din perioadele anterioare, se va semnala în zona montană, la altitudini de peste 1400 – 1500 m, acolo unde sunt deja grosimi de peste 1 m, spre exemplu la Vârfu Omul.  

„Din acest episod, pe creste este posibil să cumulăm cantități sau strat de zăpadă de 10-15 cm”, spune directorul general al ANM. 

Vremea de 1 decembrie 

În Capitală, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu ultima zi din noiembrie: 9 – 11 grade Celsius. „Este posibil să avem ceață în primele ore ale zilei. La scara întregii țări, maxime între 5 până la 12 grade Celsius”. 

„Nu excludem ca în continuare, în zona montană din partea de nord, centru a țării, să mai consemnăm, la altitudini mai mari de 1400-1.500 precipitații mixte”, mai spune Mateescu. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
kim jong un 2
3
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
4
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
A izbucnit scandalul! Ucrainenii n-au stat pe gânduri, după ce un român a luat decizia istorică și rușii au jubilat
Digi Sport
A izbucnit scandalul! Ucrainenii n-au stat pe gânduri, după ce un român a luat decizia istorică și rușii au jubilat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Noi recorduri de temperaturi în România. ANM anunță de când s-ar putea răci vremea
steaguri de 1 decembrie
Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Meteorologii spun că trebuie să ne așteptăm la temperaturi neobișnuite pentru această perioadă
ezgif.com-video-to-gif (8)
Cât mai durează canicula. În weekend vor fi 40 de grade la umbră. Mateescu (ANM): Săptămână viitoare urmează al 3-lea val
femeie cu caciula bucurandu-se de ninsoare
Meteorologii au anunțat primele ninsori în București. Prognoza actualizată pentru 1 Decembrie
soare pe cerul senin
Vremea se încălzeşte miercuri în Capitală. ANM anunță temperaturi de până la 10 grade Celsius
Recomandările redacţiei
usr
Lista numelor luate în calcul pentru funcția de ministru al Apărării...
zele trist
Cel mai de încredere om al lui Zelenski din conducerea Ucrainei și-a...
ionut mosteanu
Ce scrie presa internațională despre demisia lui Ionuț Moșteanu: E...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Donald Trump va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către...
Ultimele știri
Decor horror la târgul de Crăciun: „Halloween-ul este prezent în fiecare zi în Constanța”
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii și experiență, nici la 1 an de la preluarea mandatelor
Guvernul a adoptat legea privind pensiile magistraților. Conducerea Parlamentului decide azi când are loc angajarea răspunderii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Fanatik.ro
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în...
Adevărul
Tehnologia cu microunde de mare putere, considerată „Sfântul Graal” al interceptorilor de drone
Playtech
Cât te costă o zi la Therme în weekend, comparativ cu o zi la munte
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă să-și piardă ambele brațe...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...