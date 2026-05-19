Vremea până la jumătatea lunii iunie: Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în intervalul 18 mai – 15 iunie, temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai abundente la începutul intervalului, urmând să revină ulterior la niveluri normale.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sud-estice și sudice, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sudestul teritoriului, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vest și nordvest.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestice a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Editor : C.S.