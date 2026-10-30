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Vremea rămâne mai rece decât de obicei la începutul lui noiembrie și va ploua mai mult. Estimări meteo pe 4 săptămâni

Data publicării:
Wind And Rain Hit The UK
Foto: GettyImages
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Din articol
Săptămâna 2-9 noiembrie Săptămâna 9-16 noiembrie Săptămâna 16-23 noiembrie Săptămâna 23-30 noiembrie

Meterologii anunță ploi și temperaturi de cel mult 18 grade Celsius. Nici la început de noiembrie nu se îndreaptă vremea: va fi tot frig, iar precipitațiile se vor extinde, potrivit estimărilor meteo pentru perioada 2-30 noiembrie. În următoarele trei săptămâni, temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 2-9 noiembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice şi estice şi local în cele vestice şi centrale. În schimb, în extremitatea de nord-vest a ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare.

Săptămâna 9-16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în restul ţării se vor situa în jurul celor normale.

Săptămâna 16-23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul celui normal pentru acest interval, însă este posibil un uşor deficit de precipitaţii în regiunile sudice şi un uşor excedent în cele nord-vestice.

Săptămâna 23-30 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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