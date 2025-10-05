Vremea rămâne rece în România: urmează patru zile de frig, ploi și ninsori viscolite. Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat duminică, 5 octombrie, că vremea se va menține rece. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar la munte, la altitudini mari, va ninge.

Informare meteo

Informarea meteorologică de ploi însemnate cantitativ, ninsori temporar viscolite și intensificări ale vântului intră în vigoare astăzi, 5 octombrie, de la ora 21.00, și va fi valabilă până joi, 9 octombrie, la ora 10.00.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70...100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60...70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade”, a anunțat sursa citată.

Cum va fi vremea în București

Duminică, 5 octombrie, în București, cerul va prezenta înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar minima va fi cuprinsă între 7 și 9 grade Celsius.

Vremea va fi predominant închisă luni, 6 octombrie, și se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10 - 15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi cuprinsă între 15 și 17 grade Celsius, în timp ce minima se va încadra între 8 și 10 grade.

Totodată, marți, 7 octombrie, vremea va fi închisă și foarte rece. Va ploua, mai important cantitativ în cursul serii și nopții. Temporar, vântul va prezenta intensificări și va amplifica senzația de frig.

Maxima va fi cuprinsă între 12 și 14 grade Celsius, iar minima se va încadra între 8 și 10 grade.

Miercuri, 8 octombrie, vremea se menține închisă și rece. Temporar va mai ploua, mai ales în cursul zilei, când și vântul va prezenta unele intensificări. Maxima se va încadra între 15 și 16 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade.

„În intervalul 05 octombrie, ora 21 - 09 octombrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece. ”, a mai anunțat ANM.

