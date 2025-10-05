Live TV

Vremea rămâne rece în România: urmează patru zile de frig, ploi și ninsori viscolite. Cum va fi vremea în București

Data publicării:
ploaie-umbrela
Informarea meteo de ploi însemnate cantitativ, ninsori temporar viscolite și intensificări ale vântului intră în vigoare astăzi, 5 octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Informare meteo Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat duminică, 5 octombrie, că vremea se va menține rece. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar la munte, la altitudini mari, va ninge.

Informare meteo

Informarea meteorologică de ploi însemnate cantitativ, ninsori temporar viscolite și intensificări ale vântului intră în vigoare astăzi, 5 octombrie, de la ora 21.00, și va fi valabilă până joi, 9 octombrie, la ora 10.00.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70...100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă. 

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60...70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade”, a anunțat sursa citată.

Cum va fi vremea în București

Duminică, 5 octombrie, în București, cerul va prezenta înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar minima va fi cuprinsă între 7 și 9 grade Celsius.

Vremea va fi predominant închisă luni, 6 octombrie, și se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10 - 15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi cuprinsă între 15 și 17 grade Celsius, în timp ce minima se va încadra între 8 și 10 grade.

Totodată, marți, 7 octombrie, vremea va fi închisă și foarte rece. Va ploua, mai important cantitativ în cursul serii și nopții. Temporar, vântul va prezenta intensificări și va amplifica senzația de frig.

Maxima va fi cuprinsă între 12 și 14 grade Celsius, iar minima se va încadra între 8 și 10 grade.

 Miercuri, 8 octombrie, vremea se menține închisă și rece. Temporar va mai ploua, mai ales în cursul zilei, când și vântul va prezenta unele intensificări. Maxima se va încadra între 15 și 16 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade.

„În intervalul 05 octombrie, ora 21 - 09 octombrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece. ”, a mai anunțat ANM.

Citește și:

Dezastrul provocat de ciclon în România. Blackout în orașe din Brașov, turiști blocați pe munte. Inundații în Constanța și în Capitală

Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele în care va mai ploua

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
4
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
sofer, volan
5
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cristian Păun
Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de...
sorin oprescu
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a...
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită...
Ultimele știri
Femeie lovită de fostul partener în plină stradă, în Cluj-Napoca. Bărbatul a fost arestat preventiv
O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump
Exodul studenților români. De ce aleg tinerii sa studieze în străinătate: „Posibilitățile de angajare sunt mult diferite”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lucrări la Planșeul Unirii.
Noi restricții de circulație, timp de șase luni, pentru refacerea Planșeului Unirii. Băluţă: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
copac cazut pe masina
Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele în care va mai ploua
copac cazut pe masina
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
copac-casa-bucuresti-octombrie 2025
Momentul în care vântul puternic doboară un copac peste o casă, în București
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Era unul dintre cei mai mari portari din Europa, dar acum trăiește într-o sărăcie de nedescris. Povestea...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Afacerea în care Serena Williams a investit o adevărată avere. A avut o creștere spectaculoasă la care nici...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat 15 ani în străinătate. Reguli și calcule pentru români
Digi FM
Meteorologii anunță un nou episod de vreme rece, ploi şi vânt, în toată ţara. Unde va ninge viscolit
Digi Sport
Neverosimil: un sat cu 1.485 de locuitori, la un vârf de ac de intrarea în istorie! Buget: 9.000.000 €
Pro FM
Seara fetelor, la Paris. Madonna și fiica sa, nonconformiste pe covorul roșu, într-o apariție rară în public...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Ce face şi cum arată Kate Winslet în 2025. Actriţa împlineşte azi 50 de ani
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...