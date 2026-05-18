Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat luni, la Digi24, că vremea se încălzește începând de astăzi în cea mai mare parte a țării, însă vor mai fi posibile ploi slabe în nord, nord-vest și centru și intensificări ale vântului. Aceasta a precizat că de miercuri vremea devine din nou instabilă, cu averse și vânt în mai multe regiuni ale țării.

„Se încălzește începând de azi în majoritatea regiunilor. Vorbim de o probabilitate ca astăzi maximele să se încadreze între 14 până la 25°, cu o maximă în jurul valorii de 23° și în Capitală”, a declarat Elena Mateescu.

Ea a afirmat că „vor mai fi posibile perioade cu ploi slabe, în special în partea de nord, nord-vest și centru a țării, vânt cu intensificări cuprinse la rafală între 40-45 5km/h”.

„Mâine valorile de temperaturi la nivelul maximelor, între 19-26°, o maximă în Capitală în jurul a 24°, din nou intensificări ale vântului semnificative, astfel încât mai degrabă elementul meteorologic de interes să fie vântul”, a precizat meteorologul.

Aceasta a mai menționat că de miercuri vremea va deveni din nou instabilă, în special în centru, est și sud-estul țării.

„Înorările vor fi accentuate, contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia, vânt cu intensificări la rafală de 45-50km/h și maxime până spre finalul săptămânii, cu mici variații de la o zi la alta, între 15 până la 23 - 24°C”, a mai spus Mateescu.

